ترامب من بكين: لن أصبر كثيرا على طهران.. ويمكن دفن اليورانيوم لكنني أفضل الحصول عليه

أعلن الرئيس الأميركي انه لن يصبر كثيرا على وحثها على إبرام اتفاق مع .وقال في مقابلة مع برنامج "هانيتي" على "لن أتحلى بمزيد من الصبر... يجب عليهم التوصل إلى اتفاق".ولفت إلى أنه "سيشعر بارتياح أكبر" لو حصلت على اليورانيوم المخصب من إيران، معتبرا أن مبرر ذلك يعود "إلى أسباب تتعلق بأغراض دعائية أكثر من أي شيء آخر".وصرح الرئيس الأميركي في المقابلة التي أجريت في خلال زيارته للصين "أفضّل الحصول عليه (اليورانيوم). سأشعر بارتياح أكبر لو كان بحوزتنا (...) لكنني أعتقد أن الأمر يتعلق بأغراض دعائية أكثر من أي شيء آخر".وأضاف: "ما يمكننا فعله هو الضرب مجددا"، في إشارة إلى الضربات التي شنتها الولايات المتحدة عام 2025 على مواقع نووية إيرانية رئيسية.واعتبر الرئيس الأميركي أن "قادة إيران الذين تتعامل معهم إدارته عقلانيون".وفي السياق ذاته، قال ترامب إنه ربما يكون لدى نظيره الصيني شي "القدرة على التأثير على إيران".