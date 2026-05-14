Najib Mikati
ترامب من بكين: لن أصبر كثيرا على طهران.. ويمكن دفن اليورانيوم لكنني أفضل الحصول عليه

14-05-2026 | 23:03
ترامب من بكين: لن أصبر كثيرا على طهران.. ويمكن دفن اليورانيوم لكنني أفضل الحصول عليه
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه لن يصبر كثيرا على إيران وحثها على إبرام اتفاق مع واشنطن.
وقال في مقابلة مع برنامج "هانيتي" على فوكس نيوز "لن أتحلى بمزيد من الصبر... يجب عليهم التوصل إلى اتفاق".

ولفت ترامب إلى أنه "سيشعر بارتياح أكبر" لو حصلت الولايات المتحدة على اليورانيوم المخصب من إيران، معتبرا أن مبرر ذلك يعود "إلى أسباب تتعلق بأغراض دعائية أكثر من أي شيء آخر".

وصرح الرئيس الأميركي في المقابلة التي أجريت في بكين خلال زيارته للصين "أفضّل الحصول عليه (اليورانيوم). سأشعر بارتياح أكبر لو كان بحوزتنا (...) لكنني أعتقد أن الأمر يتعلق بأغراض دعائية أكثر من أي شيء آخر".

وأضاف: "ما يمكننا فعله هو الضرب مجددا"، في إشارة إلى الضربات التي شنتها الولايات المتحدة عام 2025 على مواقع نووية إيرانية رئيسية.

واعتبر الرئيس الأميركي أن "قادة إيران الذين تتعامل معهم إدارته عقلانيون".

وفي السياق ذاته، قال ترامب إنه ربما يكون لدى نظيره الصيني شي جين بينغ "القدرة على التأثير على إيران".
