الرئيس الصيني يُحذر ترامب من "صدام" بسبب تايوان.. وروبيو يرد عليه: سياستنا لم تتغير

Advertisement

قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بتحذير نظيره الأميركي من "صدام" بسبب تايوان، مشيرا إلى أن "قضية تايوان هي أهم قضية في العلاقات - الأميركية".في المقابل قال الأميركي ماركو روبيو، إن سياسة تجاه تايوان "لم تتغيّر" بعد اجتماع وشي في بكين، محذراً بدوره من أن لجوء إلى القوة ضد سيكون "خطأ فادحاً".وأردف روبيو، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" خلال مرافقته لترامب في زيارته إلى الصين، أن بكين "تثير دائماً قضية تايوان" خلال المحادثات، مؤكداً أن الموقف الأميركي "واضح ولم يتغيّر". وجاءت تصريحاته بعدما حذّر شي ترامب، خلال قمة في بكين، الخميس، من أن البلدين قد يدخلان في صدام بسبب تايوان إذا لم تُدر القضية "بشكل صحيح"، في تحذير حاد عكس استمرار التباعد بين الجانبين بشأن ملفات خلافية تشمل حرب والتجارة والتكنولوجيا والعلاقات الأميركية مع تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي بينما تعدها الصين جزءاً من أراضيها.والتقى الزعيمان لنحو ساعتين خلف أبواب مغلقة في قاعة الشعب الكبرى، بعد مراسم استقبال موسعة شملت إطلاق المدافع وعزف النشيدين الوطنيين الأميركي والصيني، فيما لوح مئات التلاميذ بالأعلام الأميركية والصينية والزهور.وحسب منشور للمتحدثة باسم الصينية ماو نينغ على منصة "إكس"، قال شي لترامب إن "قضية تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية - الأميركية". وأضاف: "إذا جرى التعامل معها بشكل صحيح، فستتمتع العلاقات الثنائية باستقرار عام. أما إذا لم يحدث ذلك، فستشهد الدولتان صدامات وربما نزاعات، ما سيعرّض العلاقة بأكملها لخطر كبير".