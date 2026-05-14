الرئيس الصيني يُحذر ترامب من "صدام" بسبب تايوان.. وروبيو يرد عليه: سياستنا لم تتغير

قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بتحذير نظيره الأميركي دونالد ترامب
من "صدام" بسبب تايوان، مشيرا إلى أن "قضية تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية
- الأميركية".
في المقابل قال وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو، إن سياسة واشنطن
تجاه تايوان "لم تتغيّر" بعد اجتماع ترامب
وشي في بكين، محذراً بدوره من أن لجوء الصين
إلى القوة ضد الجزيرة
سيكون "خطأ فادحاً".
وأردف روبيو، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" خلال مرافقته لترامب في زيارته إلى الصين، أن بكين "تثير دائماً قضية تايوان" خلال المحادثات، مؤكداً أن الموقف الأميركي "واضح ولم يتغيّر". وجاءت تصريحاته بعدما حذّر شي ترامب، خلال قمة في بكين، الخميس، من أن البلدين قد يدخلان في صدام بسبب تايوان إذا لم تُدر القضية "بشكل صحيح"، في تحذير حاد عكس استمرار التباعد بين الجانبين بشأن ملفات خلافية تشمل حرب إيران
والتجارة والتكنولوجيا والعلاقات الأميركية مع تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي بينما تعدها الصين جزءاً من أراضيها.
والتقى الزعيمان لنحو ساعتين خلف أبواب مغلقة في قاعة الشعب الكبرى، بعد مراسم استقبال موسعة شملت إطلاق المدافع وعزف النشيدين الوطنيين الأميركي والصيني، فيما لوح مئات التلاميذ بالأعلام الأميركية والصينية والزهور.
وحسب منشور للمتحدثة باسم وزارة الخارجية
الصينية ماو نينغ على منصة "إكس"، قال شي لترامب إن "قضية تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية - الأميركية". وأضاف: "إذا جرى التعامل معها بشكل صحيح، فستتمتع العلاقات الثنائية باستقرار عام. أما إذا لم يحدث ذلك، فستشهد الدولتان صدامات وربما نزاعات، ما سيعرّض العلاقة بأكملها لخطر كبير".