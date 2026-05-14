200 ألف دولار ثمناً لرأس "خائنة القوات الجوية"... أميركا تجدد مطاردتها لعميلة إيران

وبحسب " إن"، أوضح المكتب في إعلان صدر الخميس أنه لا يزال يسعى لمعرفة مكان ويت، التي يُعتقد أنها انشقت وانتقلت إلى إيران عام 2013.وأشار "إف بي آي" إلى أن ويت "على الأرجح لا تزال تواصل دعم الأنشطة الخبيثة لإيران".وقال دانيال ويرزبيكي، المسؤول عن قسم مكافحة التجسس والجرائم الإلكترونية في بواشنطن، إن المكتب "لم ينسَ الأمر"، معتبراً أنه في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ إيران لا بد أن هناك من يملك معلومات عن مكانها.وكانت ويت قد عملت سابقاً في مكافحة التجسس داخل القوات الجوية الأميركية، وتولت بين عامي 2003 و2008 مهاماً قادتها إلى .وفي عام 2019، قال مساعد الأميركي آنذاك جون ديمرز إن إيران استهدفت ويت وجندتها، مضيفاً أنها كشفت بعد انشقاقها عن "برنامج سري للغاية لجمع المعلومات الاستخباراتية"، كما أفصحت عن هوية ضابط استخبارات أميركي، ما عرّض حياته للخطر.وبحسب لائحة الاتهام، تآمرت ويت بين كانون الثاني 2012 وأيار 2015 مع أفراد إيرانيين لتقديم وثائق ومعلومات تتعلق بالدفاع الوطني الأميركي، بهدف استخدامها للإضرار بالولايات المتحدة ولمصلحة إيران.كما ذكرت اللائحة أن مسؤولين إيرانيين زودوا ويت بعد انشقاقها بالسكن ومعدات الحاسوب لتسهيل عملها لصالحهم.ولا يزال غير واضح ما إذا كانت ويت تملك محامياً في ، فيما شملت لائحة الاتهام أيضاً 4 إيرانيين بتهم التآمر ومحاولات اختراق الحواسيب وسرقة الهويات.