عربي-دولي

200 ألف دولار ثمناً لرأس "خائنة القوات الجوية"... أميركا تجدد مطاردتها لعميلة إيران

Lebanon 24
14-05-2026 | 23:30
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" مكافأة قدرها 200 ألف دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على مونيكا ويت، ضابطة الاستخبارات السابقة في القوات الجوية الأميركية، والمتهمة بالتجسس لصالح إيران.
وبحسب "سي إن إن"، أوضح المكتب في إعلان صدر الخميس أنه لا يزال يسعى لمعرفة مكان ويت، التي يُعتقد أنها انشقت وانتقلت إلى إيران عام 2013.

وأشار "إف بي آي" إلى أن ويت "على الأرجح لا تزال تواصل دعم الأنشطة الخبيثة لإيران".

وقال دانيال ويرزبيكي، المسؤول عن قسم مكافحة التجسس والجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفيدرالي بواشنطن، إن المكتب "لم ينسَ الأمر"، معتبراً أنه في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ إيران لا بد أن هناك من يملك معلومات عن مكانها.

وكانت ويت قد عملت سابقاً في مكافحة التجسس داخل القوات الجوية الأميركية، وتولت بين عامي 2003 و2008 مهاماً قادتها إلى الشرق الأوسط.

وفي عام 2019، قال مساعد المدعي العام الأميركي آنذاك جون ديمرز إن إيران استهدفت ويت وجندتها، مضيفاً أنها كشفت بعد انشقاقها عن "برنامج سري للغاية لجمع المعلومات الاستخباراتية"، كما أفصحت عن هوية ضابط استخبارات أميركي، ما عرّض حياته للخطر.

وبحسب لائحة الاتهام، تآمرت ويت بين كانون الثاني 2012 وأيار 2015 مع أفراد إيرانيين لتقديم وثائق ومعلومات تتعلق بالدفاع الوطني الأميركي، بهدف استخدامها للإضرار بالولايات المتحدة ولمصلحة إيران.
كما ذكرت اللائحة أن مسؤولين إيرانيين زودوا ويت بعد انشقاقها بالسكن ومعدات الحاسوب لتسهيل عملها لصالحهم.
ولا يزال غير واضح ما إذا كانت ويت تملك محامياً في الولايات المتحدة، فيما شملت لائحة الاتهام أيضاً 4 إيرانيين بتهم التآمر ومحاولات اختراق الحواسيب وسرقة الهويات.
جابر يوقع اتفاقية بـ 200 مليون دولار لدعم "برنامج أمان" الاجتماعي
مسؤول إيراني: تجدد الحرب مع أميركا "أمرٌ وارد"
وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن شراء ذخائر جوية من شركة "إلبيت سيستمز" بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار
الجيش الإسرائيلي: نفذنا عشرات الغارات الجوية غرب ووسط إيران وقصفنا أكثر من 200 هدف تابع للنظام
