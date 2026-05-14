3 وفيات و6 إصابات جديدة بفيروس هانتا.. وهذا ما أظهرته نتائج فحوص المخالطين في فرنسا وهولندا

أكدت أن 26 شخصا خالطوا مصابين بفيروس "هانتا" على صلة بسفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" جاءت نتائج اختباراتهم سلبية للمرض.من جهتها، قالت السلطات إن جميع الأشخاص الذين وصلوا إلى على متن رحلات الإجلاء من السفينة هذا الأسبوع جاءت نتائج فحوصهم سلبية.ويخضع 26 شخصا للعزل في المستشفيات في فرنسا، منهم 22 تم تحديدهم على أنهم خالطوا عن قرب امرأة هولندية مصابة كانت على متن السفينة السياحية، التي شكلت محور إنذار دولي بشأن المرض النادر، الذي ينتقل عادة عن طريق القوارض.ويتابع أطباء فرنسيون 4 آخرين كانوا على متن السفينة، بينما ثبتت إصابة راكبة فرنسية خامسة بفيروس "هانتا"، وهي في حالة خطرة بمستشفى فرنسي.وكان 22 شخصا من المعزولين حاليا في فرنسا، على متن رحلة جوية من هيلينا في المحيط إلى ، أو على متن رحلة جوية من جوهانسبرغ إلى أمستردام كان من المقرر أن تستقلها راكبة هولندية تم إنزالها من الطائرة وتوفيت داخل مستشفى في جنوب إفريقيا.وعالميا، توفي 3 أشخاص أصيبوا بفيروس "هانتا" وتأكدت إصابة 6 آخرين، وهناك إصابة محتملة واحدة.