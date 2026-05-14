تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
8
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
3 وفيات و6 إصابات جديدة بفيروس هانتا.. وهذا ما أظهرته نتائج فحوص المخالطين في فرنسا وهولندا
Lebanon 24
14-05-2026
|
23:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
فرنسا
أن 26 شخصا خالطوا مصابين بفيروس "هانتا" على صلة بسفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" جاءت نتائج اختباراتهم سلبية للمرض.
Advertisement
من جهتها، قالت السلطات
الهولندية
إن جميع الأشخاص الذين وصلوا إلى
هولندا
على متن رحلات الإجلاء من السفينة هذا الأسبوع جاءت نتائج فحوصهم سلبية.
ويخضع 26 شخصا للعزل في المستشفيات في فرنسا، منهم 22 تم تحديدهم على أنهم خالطوا عن قرب امرأة هولندية مصابة كانت على متن السفينة السياحية، التي شكلت محور إنذار دولي بشأن المرض النادر، الذي ينتقل عادة عن طريق القوارض.
ويتابع أطباء فرنسيون 4 آخرين كانوا على متن السفينة، بينما ثبتت إصابة راكبة فرنسية خامسة بفيروس "هانتا"، وهي في حالة خطرة بمستشفى فرنسي.
وكان 22 شخصا من المعزولين حاليا في فرنسا، على متن رحلة جوية من
جزيرة
سانت
هيلينا في المحيط
الأطلسي
إلى
جوهانسبرغ
، أو على متن رحلة جوية من جوهانسبرغ إلى أمستردام كان من المقرر أن تستقلها راكبة هولندية تم إنزالها من الطائرة وتوفيت داخل مستشفى في جنوب إفريقيا.
وعالميا، توفي 3 أشخاص أصيبوا بفيروس "هانتا" وتأكدت إصابة 6 آخرين، وهناك إصابة محتملة واحدة.
مواضيع ذات صلة
وزيرة الصحة الفرنسية: رصد 22 مخالطا لمصابين بفيروس هانتا
Lebanon 24
وزيرة الصحة الفرنسية: رصد 22 مخالطا لمصابين بفيروس هانتا
15/05/2026 09:15:22
15/05/2026 09:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إجراء إختبارات على مخالطين مصابين بـ"هانتا"... ماذا أعلنت فرنسا وهولندا بعد صدور النتائج؟
Lebanon 24
بعد إجراء إختبارات على مخالطين مصابين بـ"هانتا"... ماذا أعلنت فرنسا وهولندا بعد صدور النتائج؟
15/05/2026 09:15:22
15/05/2026 09:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الصحة الفرنسية: لم نرصد حتى الآن إصابات جديدة بفيروس هانتا
Lebanon 24
وزيرة الصحة الفرنسية: لم نرصد حتى الآن إصابات جديدة بفيروس هانتا
15/05/2026 09:15:22
15/05/2026 09:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب عن وزيرة الصحة الفرنسية: تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا
Lebanon 24
أ ف ب عن وزيرة الصحة الفرنسية: تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا
15/05/2026 09:15:22
15/05/2026 09:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
صحة
الهولندية
جوهانسبرغ
الهولندي
من جهته
الأطلسي
هولندا
فرنسا
جزيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
المساعدات تنهار.. الجوع في غزة يتفاقم
Lebanon 24
المساعدات تنهار.. الجوع في غزة يتفاقم
01:52 | 2026-05-15
15/05/2026 01:52:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الرقم 20.. إسرائيل تعلن عن مقتل جندي جديد في لبنان
Lebanon 24
الرقم 20.. إسرائيل تعلن عن مقتل جندي جديد في لبنان
01:24 | 2026-05-15
15/05/2026 01:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بصفقة بمليار جنيه.. بريطانيا تعزز مدفعيتها
Lebanon 24
بصفقة بمليار جنيه.. بريطانيا تعزز مدفعيتها
01:01 | 2026-05-15
15/05/2026 01:01:10
Lebanon 24
Lebanon 24
600 عملية إعدام في تكساس... بوسبي يدخل التاريخ من باب حبل المشنقة
Lebanon 24
600 عملية إعدام في تكساس... بوسبي يدخل التاريخ من باب حبل المشنقة
00:45 | 2026-05-15
15/05/2026 12:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريا تعيد فتح سفارتها في المغرب وتدعم الحكم الذاتي للصحراء
Lebanon 24
سوريا تعيد فتح سفارتها في المغرب وتدعم الحكم الذاتي للصحراء
00:41 | 2026-05-15
15/05/2026 12:41:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مسيرته امتدّت لأكثر من 5 عقود... فنان عربيّ كبير في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
مسيرته امتدّت لأكثر من 5 عقود... فنان عربيّ كبير في ذمة الله (صورة)
11:18 | 2026-05-14
14/05/2026 11:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطارٌ غزيرة... منخفض جويّ يضرب تركيا يصل مساء اليوم إلى لبنان
Lebanon 24
أمطارٌ غزيرة... منخفض جويّ يضرب تركيا يصل مساء اليوم إلى لبنان
11:09 | 2026-05-14
14/05/2026 11:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فئة عمرية هي الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا.. دراسة تحددها
Lebanon 24
فئة عمرية هي الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا.. دراسة تحددها
10:00 | 2026-05-14
14/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأعلى في العالم.. كم بلغت تكلفة زيارة ترامب إلى الصين؟
Lebanon 24
الأعلى في العالم.. كم بلغت تكلفة زيارة ترامب إلى الصين؟
12:00 | 2026-05-14
14/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأنظار إلى الإجتماع اللبناني الإسرائيلي اليوم.. وهذا ما تقترحه واشنطن
Lebanon 24
الأنظار إلى الإجتماع اللبناني الإسرائيلي اليوم.. وهذا ما تقترحه واشنطن
08:00 | 2026-05-14
14/05/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:52 | 2026-05-15
المساعدات تنهار.. الجوع في غزة يتفاقم
01:24 | 2026-05-15
الرقم 20.. إسرائيل تعلن عن مقتل جندي جديد في لبنان
01:01 | 2026-05-15
بصفقة بمليار جنيه.. بريطانيا تعزز مدفعيتها
00:45 | 2026-05-15
600 عملية إعدام في تكساس... بوسبي يدخل التاريخ من باب حبل المشنقة
00:41 | 2026-05-15
سوريا تعيد فتح سفارتها في المغرب وتدعم الحكم الذاتي للصحراء
00:32 | 2026-05-15
سفن صينية تعبر هرمز بموافقة إيرانية وسط قيود الملاحة
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
15/05/2026 09:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
15/05/2026 09:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
15/05/2026 09:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24