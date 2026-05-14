بسبب سلسلة من الأزمات التمويلية.. أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يوافقون على تعليق رواتبهم

بعد سلسلة من الأزمات التمويلية التي تسببت في إرباك الحكومة الفدرالية، وافق أعضاء ، أمس الخميس، على تعليق رواتبهم خلال فترات الإغلاقات الحكومية، في مسعى لإجبار على تقاسم المعاناة المالية.ويتقاضى عضو الأميركي راتبا سنويا قدره 175 ألف دولار.ويرتفع المبلغ إلى نحو 193 ألف دولار لزعيم الأغلبية الجمهورية وزعيم الأقلية .وقبل التصويت قال السيناتور جون كينيدي عن ولاية لويزيانا مقترح مشروع القرار الذي تم تبنيه بالإجماع: "في أكتوبر، شلت الحكومة لمدة 43 يوما. كان أطول إغلاق في تاريخ ".وتابع: "لم يتقاض أحد من الموظفين الحكوميين أجرا"، في ذلك الوقت.وأضاف كينيدي: "بعد 3 أشهر، شلت لمدة 76 يوما. يجب أن نخجل من أنفسنا. يجب أن يتوقف هذا. لا ينبغي أن يكون شل الحكومة هو الحل الافتراضي في مواجهة رفضنا حل مشكلاتنا وخلافاتنا".وأشار السيناتور إلى أنها "مسألة تضحية مشتركة".لكن هذا القرار لن يطال إلا أعضاء مجلس الشيوخ، وليس أعضاء مجلس النواب.