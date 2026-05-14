تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بسبب سلسلة من الأزمات التمويلية.. أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يوافقون على تعليق رواتبهم

Lebanon 24
14-05-2026 | 23:43
A-
A+
بسبب سلسلة من الأزمات التمويلية.. أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يوافقون على تعليق رواتبهم
بسبب سلسلة من الأزمات التمويلية.. أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يوافقون على تعليق رواتبهم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد سلسلة من الأزمات التمويلية التي تسببت في إرباك الحكومة الفدرالية، وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الخميس، على تعليق رواتبهم خلال فترات الإغلاقات الحكومية، في مسعى لإجبار الكونغرس على تقاسم المعاناة المالية. 
Advertisement

ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ الأميركي راتبا سنويا قدره 175 ألف دولار.

ويرتفع المبلغ إلى نحو 193 ألف دولار لزعيم الأغلبية الجمهورية وزعيم الأقلية الديمقراطية.


وقبل التصويت قال السيناتور الجمهوري جون كينيدي عن ولاية لويزيانا مقترح مشروع القرار الذي تم تبنيه بالإجماع: "في أكتوبر، شلت الحكومة لمدة 43 يوما. كان أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة".

وتابع: "لم يتقاض أحد من الموظفين الحكوميين أجرا"، في ذلك الوقت.

وأضاف كينيدي: "بعد 3 أشهر، شلت وزارة الأمن الداخلي لمدة 76 يوما. يجب أن نخجل من أنفسنا. يجب أن يتوقف هذا. لا ينبغي أن يكون شل الحكومة هو الحل الافتراضي في مواجهة رفضنا حل مشكلاتنا وخلافاتنا".

وأشار السيناتور إلى أنها "مسألة تضحية مشتركة".

لكن هذا القرار لن يطال إلا أعضاء مجلس الشيوخ، وليس أعضاء مجلس النواب.
مواضيع ذات صلة
لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي توافق على ترشيح كيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 09:15:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون لسحب القوات الأميركية من المواجهة مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 09:15:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة إيران بالأمم المتحدة: ندعو أعضاء مجلس الأمن للتصرف وفقا للمنطق لا تحت الضغط ورفض مشروع القرار الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 09:15:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الشيوخ الأميركي يصوت بأغلبية لصالح تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفا لجيروم باول
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 09:15:28 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الشيوخ الأميركي

وزارة الأمن الداخلي

الولايات المتحدة

مجلس الشيوخ

وزارة الأمن

الديمقراطية

الديمقراطي

الكونغرس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:52 | 2026-05-15
Lebanon24
01:24 | 2026-05-15
Lebanon24
01:01 | 2026-05-15
Lebanon24
00:45 | 2026-05-15
Lebanon24
00:41 | 2026-05-15
Lebanon24
00:32 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24