للتقصي عن فيروس هانتا وعن جرذ طويل الذيل.. الأرجنتين ترسل فريقا من العلماء إلى هذه المدينة

أعلنت السلطات الصحية في ان فريقا من العلماء الأرجنتينيين سيسافرون إلى مدينة أوشوايا الساحلية في جنوب البلاد الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان هانتا موجودا فيها.وانطلقت السفينة السياحية "إم في هونديوس" التي شهدت تفشيا نادر الحدوث لفيروس هانتا على متنها مسفرا عن وفاة ثلاثة أشخاص ومثيرا حالة من الهلع الصحي الدولي، من أوشوايا في 1 نيسان الماضي.وتنفي سلطات المدينة منذ أسبوعين أنها كانت مصدر العدوى للراكب "الحالة صفر".وبحسب السلطات المحلية، لم يظهر فيروس هانتا في منذ أصبح الإبلاغ عنه إلزاميا قبل 30 عاما. كما اختفى أيضا، بحسبهم، جرذ طويل الذيل، وهو ناقل سلالة "الأنديز" من فيروس هانتا والتي تنتقل بين البشر.وقال مسؤول الصحة الإقليمي خوان بيترينا أمس الخميس إن فريقا من العلماء من المعهد الرائد في علم الأوبئة في الأرجنتين سيسافر إلى أوشوايا الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان فيروس هانتا موجودا هناك أم لا.وأضاف لصحافيين أن "النتائج يفترض أن تكون جاهزة في غضون أربعة أسابيع".وسيعمل علماء من معهد مالبران في بوينوس ايرس مع المتخصصين الإقليميين لجمع العينات التي سترسل بعد ذلك إلى المختبرات لإجراء تحاليل عليها.وينتشر هذا عادة بواسطة القوارض، غالبا عبر البول والبراز واللعاب.ولا يوجد لقاح أو علاج معين لفيروس هانتا الذي يمكن أن يسبب متلازمة تنفسية حادة.