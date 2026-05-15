إقتصاد
سفن صينية تعبر هرمز بموافقة إيرانية وسط قيود الملاحة
Lebanon 24
15-05-2026
|
00:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، بأن القوات البحرية
الإيرانية
سمحت لمجموعة من السفن
الصينية
بعبور مضيق هرمز منذ مساء الأربعاء.
وتفرض
الولايات المتحدة
وإيران قيوداً واسعة على حركة الملاحة في المضيق منذ اندلاع الحرب في
الشرق الأوسط
، عقب الضربات الأميركية
الإسرائيلية
على
طهران
في 28 شباط.
وكان مضيق هرمز يشهد سابقاً عبور نحو خُمس الإمدادات العالمية من
النفط
والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب سلع أساسية أخرى.
وقالت وكالة "تسنيم" إنه سُمح لعدد من السفن الصينية بالعبور وفق "بروتوكولات عبور"، فيما أوردت وكالة "فارس" معلومات مشابهة.
أما التلفزيون
الإيراني
، فأشار إلى السماح بعبور "أكثر من 30 سفينة"، من دون أن يوضح ما إذا كانت جميعها صينية.
وتسبب إغلاق الممر الحيوي باضطراب في الأسواق العالمية، وعزز موقع طهران في المفاوضات، في مقابل فرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية.
ويأتي الإعلان بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي
دونالد
ترمب إلى
الصين
، حيث بحث مع نظيره شي جين بينغ ملفات عدة، بينها الحرب على
إيران
. (العربية)
