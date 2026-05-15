سفن صينية تعبر هرمز بموافقة إيرانية وسط قيود الملاحة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، بأن القوات البحرية سمحت لمجموعة من السفن بعبور مضيق هرمز منذ مساء الأربعاء.وتفرض وإيران قيوداً واسعة على حركة الملاحة في المضيق منذ اندلاع الحرب في ، عقب الضربات الأميركية على في 28 شباط.وكان مضيق هرمز يشهد سابقاً عبور نحو خُمس الإمدادات العالمية من والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب سلع أساسية أخرى.وقالت وكالة "تسنيم" إنه سُمح لعدد من السفن الصينية بالعبور وفق "بروتوكولات عبور"، فيما أوردت وكالة "فارس" معلومات مشابهة.أما التلفزيون ، فأشار إلى السماح بعبور "أكثر من 30 سفينة"، من دون أن يوضح ما إذا كانت جميعها صينية.وتسبب إغلاق الممر الحيوي باضطراب في الأسواق العالمية، وعزز موقع طهران في المفاوضات، في مقابل فرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية.ويأتي الإعلان بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي ترمب إلى ، حيث بحث مع نظيره شي جين بينغ ملفات عدة، بينها الحرب على . (العربية)