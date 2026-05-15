سوريا تعيد فتح سفارتها في المغرب وتدعم الحكم الذاتي للصحراء

وأشرف السوري أسعد الشيباني على مراسم إعادة افتتاح السفارة في الرباط، عبر رفع السوري فوق مقر البعثة الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية ناصر بوريطة.وقال الشيباني إن إعادة فتح السفارة تحمل رمزية كبيرة، وتعكس رغبة "سوريا الجديدة" في فتح صفحة واعدة مع المغرب، تقوم على الثقة والتضامن والاحترام المتبادل.وأكد تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات مع الرباط في مجالات عدة، ضمن شراكة قائمة على الحوار والتنسيق وخدمة مصالح الشعبين.من جانبه، رحّب بوريطة بإعادة افتتاح السفارة ، واعتبرها خطوة مهمة في مسار إعادة إطلاق العلاقات الثنائية، مذكّراً بإعادة المغرب فتح سفارته في في حزيران 2025.وأكد استعداد المغرب لمواكبة سوريا في المرحلة الانتقالية، من خلال دعم قائم على التضامن والحوار والتعاون، بما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.وفي بيان مشترك صدر خلال الزيارة، أكدت سوريا احترامها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها.كما أعلن الشيباني دعم بلاده لقرار رقم "2797"، معتبراً أنه يشكل نقطة تحول في مسار البحث عن حل سياسي دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء. (العين)