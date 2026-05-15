تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

سوريا تعيد فتح سفارتها في المغرب وتدعم الحكم الذاتي للصحراء

Lebanon 24
15-05-2026 | 00:41
A-
A+
سوريا تعيد فتح سفارتها في المغرب وتدعم الحكم الذاتي للصحراء
سوريا تعيد فتح سفارتها في المغرب وتدعم الحكم الذاتي للصحراء photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعادت سوريا، الخميس، فتح سفارتها في المغرب، معلنة دعمها لخطة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط لحل ملف الصحراء.
Advertisement

وأشرف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على مراسم إعادة افتتاح السفارة في الرباط، عبر رفع العلم السوري فوق مقر البعثة الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وقال الشيباني إن إعادة فتح السفارة تحمل رمزية كبيرة، وتعكس رغبة "سوريا الجديدة" في فتح صفحة واعدة مع المغرب، تقوم على الثقة والتضامن والاحترام المتبادل.

وأكد تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات مع الرباط في مجالات عدة، ضمن شراكة قائمة على الحوار والتنسيق وخدمة مصالح الشعبين.

من جانبه، رحّب بوريطة بإعادة افتتاح السفارة السورية، واعتبرها خطوة مهمة في مسار إعادة إطلاق العلاقات الثنائية، مذكّراً بإعادة المغرب فتح سفارته في دمشق في حزيران 2025.

وأكد استعداد المغرب لمواكبة سوريا في المرحلة الانتقالية، من خلال دعم قائم على التضامن والحوار والتعاون، بما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وفي بيان مشترك صدر خلال الزيارة، أكدت سوريا احترامها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على أراضيها.

كما أعلن الشيباني دعم بلاده لقرار مجلس الأمن رقم "2797"، معتبراً أنه يشكل نقطة تحول في مسار البحث عن حل سياسي دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء. (العين)
مواضيع ذات صلة
وكالة تسنيم للأنباء: إسبانيا تعيد فتح سفارتها في طهران
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لتهدئة طبول الحرب.. إسبانيا تُعيد فتح سفارتها في ايران
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: العراق يعيد فتح معبر ربيعة الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاما
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تدين الهجوم على مدينة السمارة وتؤكد دعمها لوحدة المغرب وسيادته
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:14:02 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

مجلس الأمن

دبلوماسي

المغربي

السورية

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-05-15
Lebanon24
04:44 | 2026-05-15
Lebanon24
04:35 | 2026-05-15
Lebanon24
03:20 | 2026-05-15
Lebanon24
03:01 | 2026-05-15
Lebanon24
02:47 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24