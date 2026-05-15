600 عملية إعدام في تكساس... بوسبي يدخل التاريخ من باب حبل المشنقة

15-05-2026 | 00:45
600 عملية إعدام في تكساس... بوسبي يدخل التاريخ من باب حبل المشنقة
نفذت ولاية تكساس الأميركية، مساء الخميس، حكم الإعدام بحق إدوارد بوسبي جونيور، ليصبح الشخص رقم 600 الذي يُعدم في الولاية منذ استئناف تنفيذ العقوبة عام 1982.
وأُعلنت وفاة بوسبي في سجن الولاية بمدينة هانتسفيل، بعد ساعات من سماح المحكمة العليا الأميركية بتنفيذ الحكم، عقب إلغاء قرار سابق بوقفه للنظر في ادعاءات تتعلق بإعاقته الذهنية.

وكان خبراء من جهة الادعاء والدفاع قد قالوا إن بوسبي يعاني من إعاقة ذهنية، فيما حاول محاموه في الساعات الأخيرة وقف تنفيذ الحكم من دون نجاح.

وأدين بوسبي في قضية قتل لورا لي كرين، وهي أستاذة جامعية متقاعدة تبلغ 77 عاماً، بعدما قال الادعاء إنها خُطفت من موقف متجر بقالة في كانون الثاني 2004.

وكانت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة قد أوقفت التنفيذ الأسبوع الماضي لمراجعة ادعاءاته، لكن المحكمة العليا سمحت بالمضي في الإعدام بناءً على طلب مكتب المدعي العام في تكساس.

وكانت المحكمة العليا قد حظرت عام 2002 إعدام الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، مع ترك مساحة للولايات في تحديد معايير إثبات هذه الإعاقة.

وفي اليوم نفسه، نفذت ولاية أوكلاهوما حكم الإعدام بحق ريموند جونسون، المدان بقتل صديقته السابقة وابنتها الرضيعة قبل نحو 20 عاماً. (سكاي نيوز)
