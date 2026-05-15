تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

المساعدات تنهار.. الجوع في غزة يتفاقم

Lebanon 24
15-05-2026 | 01:52
A-
A+
المساعدات تنهار.. الجوع في غزة يتفاقم
المساعدات تنهار.. الجوع في غزة يتفاقم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحول المطابخ المجتمعية في غزة، المعروفة باسم "التكايا"، إلى آخر مصدر غذاء لمئات آلاف النازحين، في وقت تراجعت فيه تدفقات المساعدات بنسبة 37 في المئة، ولم يُؤمَّن سوى 10 في المئة من التمويل المطلوب للعمليات الإنسانية الأساسية هذا العام، بحسب ما نقلت Euronews من داخل القطاع.
Advertisement

في مخيم نزوح شرقي البريج، يبدأ جدالله مسران، البالغ 86 عاماً، يومه قبل الفجر. يخرج من خيمته عند الخامسة والنصف صباحاً ليقف في طابور الخبز، بعدما كان يحصل عليه سابقاً من دون أن يضطر إلى الانتظار. يقول إن ما يصل إلى الناس اليوم لا يتجاوز المعكرونة والفاصوليا والعدس، فيما توقف توزيع الخبز بشكل كامل تقريباً.

حال مسران يشبه حال مئات آلاف النازحين الذين باتوا يعتمدون على التكايا كمصدر رئيسي للطعام. وتعمل هذه المطابخ في كثير من المناطق مرة أو مرتين أسبوعياً فقط، مقدّمة وجبات بسيطة من العدس أو المعكرونة أو الفول المهروس، بينما اختفت اللحوم والخضار الطازجة تقريباً من الموائد.

وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن نحو 1.6 مليون شخص في غزة، أي ما يقارب 77 في المئة من السكان، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال نيسان وأيار 2026.

ويقول نازحون إن المطابخ الخيرية قد تقدم الأرز واللحم مرة أو مرتين في الأسبوع، لكنها تعتمد في معظم الأيام على العدس والبقوليات. ومع تكرار الوجبات نفسها، يشعر كثيرون بالإنهاك الغذائي، فيما يرى آخرون أن العدس، على بساطته، لا يزال “نعمة” مقارنة بفترات لم يكن فيها الطعام متاحاً أصلاً.

أما الخبز، الذي كان يوماً من أرخص السلع، فقد تضاعفت معاناته. فثمنه ارتفع من شيكل واحد إلى ثلاثة شواكل، والحصول عليه بات يتطلب ساعات من الانتظار أمام الأفران. وبالنسبة إلى العائلات النازحة، لم تعد المشكلة في نوع الطعام فقط، بل في القدرة اليومية على الوصول إلى أي طعام.

وتفاقمت الأزمة مع تراجع إدخال المساعدات بعد وقف إطلاق النار في تشرين الأول 2025. فقد انخفضت الكميات من أكثر من 167600 طن متري خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد الهدنة، إلى أقل من 105 آلاف طن متري بين كانون الثاني ونيسان من هذا العام. وعزت الأمم المتحدة هذا التراجع إلى تقلّص عمل المعابر، وعودة شحنات، وأعطال في الفحص، وعوائق أخرى أمام حركة الإمدادات.

وتقول OCHA إن عمليات التوزيع داخل غزة تعرّضت أيضاً لعراقيل، من بينها تدخل مجموعات مسلحة وعمليات تحويل للمساعدات قبل وصولها إلى المخازن. وفي المقابل، تؤكد وكالات الإغاثة أن العجز التمويلي يهدد ما تحقق من تحسن هش بعد وقف إطلاق النار، وقد يدفع القطاع مجدداً نحو خطر المجاعة.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، يتم تقديم أكثر من 400 ألف وجبة ساخنة يومياً عبر المطابخ المجتمعية في أنحاء غزة. كما تصل المساعدات الغذائية، عبر الطرود والخبز والوجبات المدرسية، إلى أكثر من مليون شخص شهرياً، لكن ذلك لا يزال أقل من حاجات نحو 1.5 مليون نازح.

الأكثر قسوة أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر. فقد حذرت وكالات أممية مشتركة من أن أكثر من 100 ألف طفل دون الخامسة مرشحون للمعاناة من سوء تغذية حاد حتى نيسان 2026، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى 71 ألف طفل. كما تؤكد اليونيسف أن الأطفال بين ستة أشهر و23 شهراً لا يحصلون حالياً على الحد الأدنى المطلوب من التنوع الغذائي.

وتبقى مسؤولية تعثر المساعدات موضع جدل. فإسرائيل تتهم حماس بسرقة قوافل الإغاثة واستخدامها لتمويل عناصرها أو توزيعها عبر سوق موازية، بينما لم ترد الحركة علناً على هذه الاتهامات المحددة. في المقابل، تشير تقارير وشهادات أخرى إلى أن مجموعات إجرامية وعائلات مسلحة شاركت أيضاً في سرقة المساعدات أو التحكم بتوزيعها، وسط فوضى أمنية واسعة. (Euronews)
مواضيع ذات صلة
وسط تعطّل وصول المساعدات.. الجوع يهدّد العالم
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
لوجبات خفيفة تكبح الجوع.. اليكم هذه الخيارات الذكية
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الباكستاني: نطالب بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة من دون عوائق
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24
فانس: المساعدات التي تدخل غزة اليوم هي الأعلى خلال آخر خمس سنوات
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:14:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

النازحين

اليونيسف

إسرائيل

الفجر

الأرز

عراقي

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-05-15
Lebanon24
04:44 | 2026-05-15
Lebanon24
04:35 | 2026-05-15
Lebanon24
03:20 | 2026-05-15
Lebanon24
03:01 | 2026-05-15
Lebanon24
02:47 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24