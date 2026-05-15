تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رئيس حرس الحدود الأميركي يستقيل

Lebanon 24
15-05-2026 | 02:13
A-
A+
رئيس حرس الحدود الأميركي يستقيل
رئيس حرس الحدود الأميركي يستقيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في خطوة مفاجئة، استقال رئيس حرس الحدود الأميركي مايكل بانكس أمس الخميس، لينضم بذلك إلى مجموعة من مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة الذين غادروا مناصبهم منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة.
Advertisement

وجاء في بيان لمفوّض هيئة الجمارك وحماية الحدود رودني سكوت "نشكر رئيس حرس الحدود الأميركي مايكل بانكس على خدمته للبلاد مدى عقود".

وتابع "خلال فترة تولّيه منصب رئيس (حرس الحدود) تحوّل الوضع على الحدود من فوضى إلى الحدود الأكثر أمانا على الإطلاق".

وتعهّد ترامب خلال حملته الرئاسية منع عمليات عبور الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة، وطرد ملايين المهاجرين غير النظاميين.

وبقيادة بانكس، انخرط حرس الحدود في عمليات لمكافحة الهجرة بعيدا من الحدود، إذ نفّذ عناصره عمليات دهم لمهاجرين في مدن رئيسية في مختلف أنحاء البلاد.
وعيّن ترامب في آذار بديلا لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم وخفّض رتبة قائد بارز في هيئة الجمارك وحماية الحدود.

وأعلن المدير بالإنابة لإدارة الهجرة والجمارك تود ليونز أنه يعتزم التنحي من منصبه في أيار الجاري.
مواضيع ذات صلة
إستقالة رئيس حرس الحدود الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية: استهدفنا مسلحا بعد إطلاق النار نحو حرس الحدود في قلنديا شمال القدس
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هيغسيث لرئيس الأركان الأميركيّ: إستقيل
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي بارز يستقيل احتجاجًا على الحرب ضد إيران ويثير جدلاً واسعًا
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:14:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

هيئة الجمارك

إدارة الهجرة

كريستي نوم

الجمارك

المكسيك

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-05-15
Lebanon24
04:44 | 2026-05-15
Lebanon24
04:35 | 2026-05-15
Lebanon24
03:20 | 2026-05-15
Lebanon24
03:01 | 2026-05-15
Lebanon24
02:47 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24