رئيس حرس الحدود الأميركي يستقيل

في خطوة مفاجئة، استقال رئيس حرس الحدود الأميركي بانكس أمس الخميس، لينضم بذلك إلى مجموعة من مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة الذين غادروا مناصبهم منذ عودة الرئيس الأميركي إلى سدة الرئاسة.وجاء في بيان لمفوّض وحماية الحدود رودني سكوت "نشكر رئيس حرس الحدود الأميركي مايكل بانكس على خدمته للبلاد مدى عقود".وتابع "خلال فترة تولّيه منصب رئيس (حرس الحدود) تحوّل الوضع على الحدود من فوضى إلى الحدود الأكثر أمانا على الإطلاق".وتعهّد خلال حملته الرئاسية منع عمليات عبور الحدود من إلى ، وطرد ملايين المهاجرين غير النظاميين.وبقيادة بانكس، انخرط حرس الحدود في عمليات لمكافحة الهجرة بعيدا من الحدود، إذ نفّذ عناصره عمليات دهم لمهاجرين في مدن رئيسية في مختلف أنحاء البلاد.وعيّن ترامب في آذار بديلا لوزيرة الأمن الداخلي وخفّض رتبة قائد بارز في هيئة وحماية الحدود.وأعلن المدير بالإنابة لإدارة الهجرة والجمارك تود ليونز أنه يعتزم التنحي من منصبه في أيار الجاري.