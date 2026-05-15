ترامب يختتم زيارته إلى الصين: كانت رائعة

وفي آخر جولاته في الصين، قال ، اليوم الجمعة، بشأن الأزمة مع إنه تم حل العديد من المشاكل التي لم يكن ممكنا للآخرين حلها.وأوضح الرئيس الأميركي، الذي سيلتقي مجددا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في اليوم الأخير من قمتهما في بكين "نشعر بتقارب كبير بشأن كيفية إنهاء هذا الوضع.وقال ترامب، خلال لقائه الرئيس الصيني: "لا نريد لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا ونريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا".ووصف ترامب زيارته إلى الصين بأنها "كانت رائعة".وقال "لقد أبرمنا اتفاقيات تجارية رائعة في الصين.. وحققنا صفقات مفيدة للطرفين".وكانت قالت بشأن إيران، في بيان اليوم الجمعة، إنه يتعين التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، ودعت إلى إيجاد حل سريع للأزمة، مشيرة إلى أن ذلك سيعود بالنفع على أميركا وإيران ودول المنطقة.