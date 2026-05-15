عربي-دولي

ترامب يختتم زيارته إلى الصين: كانت رائعة

Lebanon 24
15-05-2026 | 02:16
ترامب يختتم زيارته إلى الصين: كانت رائعة
اختتم الرئيس الاميركي دونالد ترامب زياته إلى الصين التي استمرت ليومين.
وفي آخر جولاته في الصين، قال ترامب، اليوم الجمعة، بشأن الأزمة مع إيران إنه تم حل العديد من المشاكل التي لم يكن ممكنا للآخرين حلها.

وأوضح الرئيس الأميركي، الذي سيلتقي مجددا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في اليوم الأخير من قمتهما في بكين "نشعر بتقارب كبير بشأن كيفية إنهاء هذا الوضع.

وقال ترامب، خلال لقائه الرئيس الصيني: "لا نريد لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا ونريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا".

 ووصف ترامب زيارته إلى الصين بأنها "كانت رائعة".

وقال "لقد أبرمنا اتفاقيات تجارية رائعة في الصين.. وحققنا صفقات مفيدة للطرفين".

وكانت وزارة الخارجية الصينية قالت بشأن إيران، في بيان اليوم الجمعة، إنه يتعين التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، ودعت إلى إيجاد حل سريع للأزمة، مشيرة إلى أن ذلك سيعود بالنفع على أميركا وإيران ودول المنطقة.
 
وكان قد حذّر الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس نظيره الأميركي دونالد ترامب من خطر نشوب صراع بين بلديهما إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان، وذلك خلال قمة في بكين ناقشت خلالها القوتان العظميان أيضا الوضع في الشرق الأوسط.

ووصل ترامب إلى الصين حاملا عبارات الثناء لمضيفه، فوصف شي بأنه "قائد عظيم" و"صديق" ووعد بـ"مستقبل رائع" لعلاقات أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيسين اتفقا خلال لقائهما على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا، بعدما أغلقته إيران عمليا منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في شباط/فبراير.
