أردوغان يتوجه إلى تركستان للمشاركة في قمة الدول التركية

غادر الرئيس ، الجمعة، العاصمة الكازاخستانية أستانا متوجهاً إلى مدينة تركستان، للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول .وكان قد وصل إلى أستانا، الأربعاء، في زيارة رسمية إلى كازاخستان، حيث واصل لقاءاته واتصالاته قبل انعقاد القمة.وعقد الرئيس التركي، الخميس، اجتماعاً ثنائياً مع نظيره الكازاخستاني جومارت توكاييف في قصر ، كما شارك في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين وكازاخستان.وعقب المحادثات، عقد الزعيمان مؤتمراً صحافياً مشتركاً، قبل أن يحضرا حفل اختتام منتدى الأعمال التركي الكازاخستاني.وغادر أردوغان أستانا صباح الجمعة عبر مطار نور سلطان نزارباييف الدولي، وكان في وداعه رئيس الوزراء الكازاخستاني أولجاس بيكتينوف، وسفير تركيا لدى أستانا مصطفى كابوكو، وعدد من المسؤولين.ورافقت أمينة أردوغان الرئيس التركي والوفد المرافق له في توجههم إلى تركستان.