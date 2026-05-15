عربي-دولي

بنجاح.. الصين تُطلق مجموعة جديدة من أقمار الإنترنت في المدار

15-05-2026 | 02:47
بنجاح.. الصين تُطلق مجموعة جديدة من أقمار الإنترنت في المدار
أطلقت الصين يوم الثلاثاء الماضي مجموعة جديدة من أقمار Qianfan الصناعية إلى المدار، لاستخدامها في تقديم خدمات الإنترنت للأرض.
وقال بيان صادر عن التلفزيون المركزي الصيني:"أجرت الصين، يوم الثلاثاء، 12 أيار الجاري عملية إطلاق ناجحة لصاروخ Long March 6A من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية.. حمل الصاروخ إلى الفضاء الدفعة التاسعة من أقمار Qianfan الصينية التي ستستخدم لتقديم خدمات الإنترنت للأرض، وجرى وضع الأقمار في مداراتها المطلوبة بنجاح".

ويعتبر مشروع أقمار Qianfan الذي طورته شركة Shanghai Yuanxin Satellite Technology من أبرز المشاريع التي تعمل عليها الصين لمنافسة أقمار "ستارلينك" الأميركية، إذ تخطط الشركة لوضع 15 ألف قمر صناعي في المدار لتقديم خدمات الإنترنت للأرض.

أما صاروخ Long March 6A الذي استخدم في عملية الإطلاق، فهو صاروخ فضائي ثنائي المراحل طوّر بالتعاون ما بين أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا الفضاء والمؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وجهّز بأربعة معززات تعمل بالوقود الصلب، ليكون قادرا على إيصال حمولات تزن 6.5 طن إلى مدار يبعد 500 كلم عن الأرض.(روسيا اليوم)


