تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
21
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بنجاح.. الصين تُطلق مجموعة جديدة من أقمار الإنترنت في المدار
Lebanon 24
15-05-2026
|
02:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت
الصين
يوم الثلاثاء الماضي
مجموعة جديدة
من أقمار Qianfan الصناعية إلى المدار، لاستخدامها في تقديم خدمات الإنترنت للأرض.
Advertisement
وقال بيان صادر عن
التلفزيون المركزي الصيني
:"أجرت الصين، يوم الثلاثاء، 12 أيار الجاري عملية إطلاق ناجحة لصاروخ Long March 6A من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية.. حمل الصاروخ إلى الفضاء الدفعة التاسعة من أقمار Qianfan
الصينية
التي ستستخدم لتقديم خدمات الإنترنت للأرض، وجرى وضع الأقمار في مداراتها المطلوبة بنجاح".
ويعتبر مشروع أقمار Qianfan الذي طورته شركة Shanghai Yuanxin Satellite Technology من أبرز المشاريع التي تعمل عليها الصين لمنافسة أقمار "ستارلينك" الأميركية، إذ تخطط الشركة لوضع 15 ألف قمر صناعي في المدار لتقديم خدمات الإنترنت للأرض.
أما صاروخ Long March 6A الذي استخدم في عملية الإطلاق، فهو صاروخ فضائي ثنائي المراحل طوّر بالتعاون ما بين
أكاديمية
شنغهاي لتكنولوجيا الفضاء والمؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وجهّز بأربعة معززات تعمل بالوقود الصلب، ليكون قادرا على إيصال حمولات تزن 6.5 طن إلى مدار يبعد 500 كلم عن الأرض.(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ناقلة نفط تابعة لمجموعة "إنيوس" اليابانية تعبر مضيق هرمز بنجاح
Lebanon 24
ناقلة نفط تابعة لمجموعة "إنيوس" اليابانية تعبر مضيق هرمز بنجاح
15/05/2026 12:14:54
15/05/2026 12:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أوروبا تطلق نظامًا جديدًا لحماية القاصرين على الإنترنت
Lebanon 24
أوروبا تطلق نظامًا جديدًا لحماية القاصرين على الإنترنت
15/05/2026 12:14:54
15/05/2026 12:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تطلق وحشًا آليًا بوزن 110 أطنان للعمل من دون سائق في المناجم
Lebanon 24
الصين تطلق وحشًا آليًا بوزن 110 أطنان للعمل من دون سائق في المناجم
15/05/2026 12:14:54
15/05/2026 12:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مجموعة السبع: نشعر بالقلق إزاء "التوسع النووي" لروسيا والصين
Lebanon 24
مجموعة السبع: نشعر بالقلق إزاء "التوسع النووي" لروسيا والصين
15/05/2026 12:14:54
15/05/2026 12:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
التلفزيون المركزي الصيني
التلفزيون المركزي
مجموعة جديدة
تلفزيون المر
روسيا اليوم
أكاديمية
الصينية
ما صار
تابع
قد يعجبك أيضاً
استشهاد فتى فلسطين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة
Lebanon 24
استشهاد فتى فلسطين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة
04:57 | 2026-05-15
15/05/2026 04:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير إسرائيلي: لدينا خطة للاستيطان في لبنان
Lebanon 24
وزير إسرائيلي: لدينا خطة للاستيطان في لبنان
04:44 | 2026-05-15
15/05/2026 04:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل 65 وفاة.. تفش جديد لفيروس خطير في دولة افريقية
Lebanon 24
تسجيل 65 وفاة.. تفش جديد لفيروس خطير في دولة افريقية
04:35 | 2026-05-15
15/05/2026 04:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يؤكد: أسعار النفط ستنخفض عندما تنتهي الحرب
Lebanon 24
ترامب يؤكد: أسعار النفط ستنخفض عندما تنتهي الحرب
03:20 | 2026-05-15
15/05/2026 03:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: "بريكس" تنظر إلى إيران كقوة بعد الحرب
Lebanon 24
عراقجي: "بريكس" تنظر إلى إيران كقوة بعد الحرب
03:01 | 2026-05-15
15/05/2026 03:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مسيرته امتدّت لأكثر من 5 عقود... فنان عربيّ كبير في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
مسيرته امتدّت لأكثر من 5 عقود... فنان عربيّ كبير في ذمة الله (صورة)
11:18 | 2026-05-14
14/05/2026 11:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطارٌ غزيرة... منخفض جويّ يضرب تركيا يصل مساء اليوم إلى لبنان
Lebanon 24
أمطارٌ غزيرة... منخفض جويّ يضرب تركيا يصل مساء اليوم إلى لبنان
11:09 | 2026-05-14
14/05/2026 11:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
Lebanon 24
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
02:27 | 2026-05-15
15/05/2026 02:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فئة عمرية هي الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا.. دراسة تحددها
Lebanon 24
فئة عمرية هي الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا.. دراسة تحددها
10:00 | 2026-05-14
14/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأعلى في العالم.. كم بلغت تكلفة زيارة ترامب إلى الصين؟
Lebanon 24
الأعلى في العالم.. كم بلغت تكلفة زيارة ترامب إلى الصين؟
12:00 | 2026-05-14
14/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:57 | 2026-05-15
استشهاد فتى فلسطين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة
04:44 | 2026-05-15
وزير إسرائيلي: لدينا خطة للاستيطان في لبنان
04:35 | 2026-05-15
تسجيل 65 وفاة.. تفش جديد لفيروس خطير في دولة افريقية
03:20 | 2026-05-15
ترامب يؤكد: أسعار النفط ستنخفض عندما تنتهي الحرب
03:01 | 2026-05-15
عراقجي: "بريكس" تنظر إلى إيران كقوة بعد الحرب
02:42 | 2026-05-15
أردوغان يتوجه إلى تركستان للمشاركة في قمة الدول التركية
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
15/05/2026 12:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
15/05/2026 12:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
15/05/2026 12:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24