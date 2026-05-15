|
21
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
21
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
إقتصاد
ترامب يؤكد: أسعار النفط ستنخفض عندما تنتهي الحرب
Lebanon 24
15-05-2026
|
03:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
طمأن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ان أسعار
النفط
ستنخفض عندما تنتهي الحرب.
وذكر
ترامب
في تصريحات لـ"
فوكس نيوز
"، أن
الصين
ترفض احتمال فرض
إيران
الرسوم على هرمز.
واختتم ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قمة أعلن خلالها الجانبان إحراز تقدم في استقرار العلاقات بين
الولايات المتحدة
والصين، رغم استمرار الخلافات العميقة بين البلدين.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير لبلومبرغ نيوز في مقابلة على الهواء مباشرة اليوم الجمعة إن الصين ترغب في إعادة فتح مضيق هرمز دون قيود أو رسوم عبور، مضيفا أن
واشنطن
واثقة من أن
بكين
ستعمل على الحد من الدعم المادي لإيران.
وذكر جرير: "من المهم حقا بالنسبة للصين أن يكون مضيق هرمز مفتوحاً، دون رسوم مرور أو سيطرة عسكرية، واتضح ذلك من الاجتماع لذا نرحب بذلك".
وشارك جرير في اجتماعات القمة بين ترامب وشي.
ترامب: أسعار النفط والغاز ستكون أقل عندما ينتهي هذا الوضع
ترامب: أسعار النفط والغاز ستكون أقل عندما ينتهي هذا الوضع
الخزانة الأميركية: أسعار النفط ستنخفض بعد حرب إيران
الخزانة الأميركية: أسعار النفط ستنخفض بعد حرب إيران
وزير الخزانة الأميركي: أتوقع انتهاء الحرب في إيران وانخفاض الأسعار
وزير الخزانة الأميركي: أتوقع انتهاء الحرب في إيران وانخفاض الأسعار
انخفاض ملحوظ في أسعار النفط
انخفاض ملحوظ في أسعار النفط
استشهاد فتى فلسطين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة
استشهاد فتى فلسطين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة
وزير إسرائيلي: لدينا خطة للاستيطان في لبنان
وزير إسرائيلي: لدينا خطة للاستيطان في لبنان
تسجيل 65 وفاة.. تفش جديد لفيروس خطير في دولة افريقية
تسجيل 65 وفاة.. تفش جديد لفيروس خطير في دولة افريقية
عراقجي: "بريكس" تنظر إلى إيران كقوة بعد الحرب
عراقجي: "بريكس" تنظر إلى إيران كقوة بعد الحرب
بنجاح.. الصين تُطلق مجموعة جديدة من أقمار الإنترنت في المدار
بنجاح.. الصين تُطلق مجموعة جديدة من أقمار الإنترنت في المدار
مسيرته امتدّت لأكثر من 5 عقود... فنان عربيّ كبير في ذمة الله (صورة)
مسيرته امتدّت لأكثر من 5 عقود... فنان عربيّ كبير في ذمة الله (صورة)
أمطارٌ غزيرة... منخفض جويّ يضرب تركيا يصل مساء اليوم إلى لبنان
أمطارٌ غزيرة... منخفض جويّ يضرب تركيا يصل مساء اليوم إلى لبنان
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
فئة عمرية هي الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا.. دراسة تحددها
فئة عمرية هي الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا.. دراسة تحددها
الأعلى في العالم.. كم بلغت تكلفة زيارة ترامب إلى الصين؟
الأعلى في العالم.. كم بلغت تكلفة زيارة ترامب إلى الصين؟
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
