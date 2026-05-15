ترامب يؤكد: أسعار النفط ستنخفض عندما تنتهي الحرب

طمأن الرئيس الأميركي ان أسعار ستنخفض عندما تنتهي الحرب.وذكر في تصريحات لـ" "، أن ترفض احتمال فرض الرسوم على هرمز.واختتم ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قمة أعلن خلالها الجانبان إحراز تقدم في استقرار العلاقات بين والصين، رغم استمرار الخلافات العميقة بين البلدين.وقال الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير لبلومبرغ نيوز في مقابلة على الهواء مباشرة اليوم الجمعة إن الصين ترغب في إعادة فتح مضيق هرمز دون قيود أو رسوم عبور، مضيفا أن واثقة من أن ستعمل على الحد من الدعم المادي لإيران.وذكر جرير: "من المهم حقا بالنسبة للصين أن يكون مضيق هرمز مفتوحاً، دون رسوم مرور أو سيطرة عسكرية، واتضح ذلك من الاجتماع لذا نرحب بذلك".وشارك جرير في اجتماعات القمة بين ترامب وشي.