صحة
تسجيل 65 وفاة.. تفش جديد لفيروس خطير في دولة افريقية
15-05-2026
أعلنت المراكز
الأفريقية
لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، انه تم التأكد من تفشي
فيروس
إيبولا في إقليم إيتوري بجمهورية الكونغو
الديمقراطية
.
وأشارت هذه المراكز، وهي أعلى هيئة للصحة العامة في
أفريقيا
، في بيان إلى أنها ستعقد اجتماعا طارئا مع الكونغو وأوغندا وجنوب
السودان
وشركاء عالميين لتعزيز جهود المراقبة عبر الحدود والتأهب والاستجابة.
وأضافت أنه تم الإبلاغ عن حوالي 246 شخصا يشتبه في إصابتهم و65 وفاة، معظمها في منطقتي مونغوالو وروامبارا الصحيتين، وعن 4 وفيات أكدت الفحوصات المختبرية إصابتهم.
وتابعت "تشعر المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالقلق إزاء خطر انتشار المرض بشكل أكبر بسبب طبيعة المدن في بونيا وروامبارا وحركة السكان الكثيفة والتنقلات المرتبطة بالتعدين في مونغوالو".
والمرض الناتج عن الإصابة بفيروس إيبولا خطير، وغالبا ما يسبب الوفاة. وذكرت المراكز أنه ينتشر من خلال الاحتكاك المباشر بسوائل أجسام المصابين أو المواد الملوثة أو الأشخاص الذين توفوا بسبب المرض.
