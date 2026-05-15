تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تسجيل 65 وفاة.. تفش جديد لفيروس خطير في دولة افريقية

Lebanon 24
15-05-2026 | 04:35
A-
A+
تسجيل 65 وفاة.. تفش جديد لفيروس خطير في دولة افريقية
تسجيل 65 وفاة.. تفش جديد لفيروس خطير في دولة افريقية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، انه تم التأكد من تفشي فيروس إيبولا في إقليم إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
Advertisement

وأشارت هذه المراكز، وهي أعلى هيئة للصحة العامة في أفريقيا، في بيان إلى أنها ستعقد اجتماعا طارئا مع الكونغو وأوغندا وجنوب السودان وشركاء عالميين لتعزيز جهود المراقبة عبر الحدود والتأهب والاستجابة.

وأضافت أنه تم الإبلاغ عن حوالي 246 شخصا يشتبه في إصابتهم و65 وفاة، معظمها في منطقتي مونغوالو وروامبارا الصحيتين، وعن 4 وفيات أكدت الفحوصات المختبرية إصابتهم.

وتابعت "تشعر المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالقلق إزاء خطر انتشار المرض بشكل أكبر بسبب طبيعة المدن في بونيا وروامبارا وحركة السكان الكثيفة والتنقلات المرتبطة بالتعدين في مونغوالو".

والمرض الناتج عن الإصابة بفيروس إيبولا خطير، وغالبا ما يسبب الوفاة. وذكرت المراكز أنه ينتشر من خلال الاحتكاك المباشر بسوائل أجسام المصابين أو المواد الملوثة أو الأشخاص الذين توفوا بسبب المرض.





مواضيع ذات صلة
بعد تفش محتمل لفيروس "هانتا" على متنها.. إسبانيا ستستقبل "السفينة الموبوءة" خلال أيام
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب عن وزيرة الصحة الفرنسية: تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تفشٍّ غامض على متن سفينة "هونديوس"… فيروس هانتا يعيد القلق الصحي إلى الواجهة
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سحب "حبيبات الماء" في أميركا بعد وفاة طفل وتسجيل آلاف الإصابات
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 12:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

الديمقراطية

الديمقراطي

الأفريقية

ديمقراطي

السودان

أفريقيا

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-05-15
Lebanon24
04:44 | 2026-05-15
Lebanon24
03:20 | 2026-05-15
Lebanon24
03:01 | 2026-05-15
Lebanon24
02:47 | 2026-05-15
Lebanon24
02:42 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24