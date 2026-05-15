|
عربي-دولي
استشهاد فتى فلسطين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة
Lebanon 24
15-05-2026
|
04:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق جنود إسرائيليون، اليوم الجمعة، الرصاص على فتى فلسطيني في قرية تقع شمال
الضفة الغربية
المحتلة ما أدى إلى استشهاده.
وقال الجيش
الإسرائيلي
لوكالة فرانس برس إنه استهدف "رماة حجارة".
من جهتها، قالت
وزارة الصحة
الفلسطينية
في بيان إن فهد زيدان عويس قُتل "برصاص قوات
الاحتلال
فجر اليوم في بلدة اللبن الشرقية بمحافظة نابلس، وقد جرى احتجاز جثمانه".
وقالت
وكالة الأنباء
الفلسطينية "وفا" إن الطفل فهد زيدان عويس، البالغ من العمر 15 عاما، استشهد برصاص الاحتلال بينما كان يتواجد في سهل القرية.
وأشارت الوكالة إلى أن القوات
الإسرائيلية
احتجزت جثمان الشهيد بعد منع طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه.
