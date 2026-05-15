استشهاد فتى فلسطين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة

Advertisement

أطلق جنود إسرائيليون، اليوم الجمعة، الرصاص على فتى فلسطيني في قرية تقع شمال المحتلة ما أدى إلى استشهاده.وقال الجيش لوكالة فرانس برس إنه استهدف "رماة حجارة".من جهتها، قالت في بيان إن فهد زيدان عويس قُتل "برصاص قوات فجر اليوم في بلدة اللبن الشرقية بمحافظة نابلس، وقد جرى احتجاز جثمانه".وقالت الفلسطينية "وفا" إن الطفل فهد زيدان عويس، البالغ من العمر 15 عاما، استشهد برصاص الاحتلال بينما كان يتواجد في سهل القرية.وأشارت الوكالة إلى أن القوات احتجزت جثمان الشهيد بعد منع طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه.