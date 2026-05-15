مقتل 8 جنود باكستانيين بهجوم ليلي استهدف نقطة أمنية حدودية

أفاد مسؤولان أمنيان، اليوم الجمعة، بأن مسلحين هاجموا نقطة أمنية في شمال غرب باكستان باستخدام سيارة مفخخة، قبل أن يطلقوا النار بشكل كثيف، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 8 جنود وإصابة 35 آخرين.
ويأتي الهجوم، الذي وقع مساء الخميس، بعد 3 عمليات نفذها مسلحون خلال الأيام الماضية وأسفرت عن مقتل نحو 30 شخصًا، في تطورات تهدد بتجدد التوتر والقتال مع أفغانستان المجاورة، وسط اتهامات توجهها إسلام آباد إلى كابول بإيواء جماعات مسلحة، وهو ما تنفيه حكومة طالبان.
وأظهرت صور من موقع الانفجار في منطقة باجور الحدودية الجبلية مع أفغانستان، دمارًا واسعًا في المبنى المستهدف، حيث تحول جزء كبير منه إلى ركام، فيما بدت أجزاء أخرى محترقة ومتضررة بشدة.