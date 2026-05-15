تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
الصين: جاهزون للعمل مع كل الجهات لضمان أمن الطاقة
Lebanon 24
15-05-2026
|
06:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المتحدث باسم الخارجية
الصينية
، اليوم الجمعة، جاهزية
الصين
للعمل مع كل الجهات لضمان أمن الطاقة والإمدادات.
Advertisement
وفي تعليق له بعد وقت قليل من مغادرة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
العاصمة بكين
، في زيارة تاريخية امتدت ليومين، قال المتحدث إن الأمر المهم هو ضمان الاستقرار في منطقة
الخليج
والشرق الأوسط.
كذلك، ذكر أنَّ الحرب على
إيران
تتسبب في كوارث في المنطقة ولها تداعيات خطيرة، لذا يجب عدم خسارة فرصة التوصل لمفاوضات لإنهاء الحرب وإعادة فتح
مضيق هرمز
، معتبراً أن الحوار والتفاوض هو الطريق المناسب لذلك.
وجدد المتحدث باسم الخارجية دعوة الصين إلى ضرورة إيجاد مخرج من حرب إيران
في أسرع وقت ممكن
.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية: مستعدون للعمل مع الجميع لضمان أمن الطاقة وينبغي وقف إطلاق النار والأعمال العدائية من أجل ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز
Lebanon 24
الخارجية الصينية: مستعدون للعمل مع الجميع لضمان أمن الطاقة وينبغي وقف إطلاق النار والأعمال العدائية من أجل ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز
15/05/2026 14:44:42
15/05/2026 14:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الأوروبي: الاتحاد جاهز للعمل مع الشركاء لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
Lebanon 24
المجلس الأوروبي: الاتحاد جاهز للعمل مع الشركاء لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
15/05/2026 14:44:42
15/05/2026 14:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: سنعمل على تعزير أمن الطاقة والغذاء والدفاع ويجب ضمان استقلالنا في مجال الطاقة
Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: سنعمل على تعزير أمن الطاقة والغذاء والدفاع ويجب ضمان استقلالنا في مجال الطاقة
15/05/2026 14:44:42
15/05/2026 14:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: جاهزون للمساعدة في ضمان أي اتفاق بين أميركا وإيران
Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: جاهزون للمساعدة في ضمان أي اتفاق بين أميركا وإيران
15/05/2026 14:44:42
15/05/2026 14:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في أسرع وقت ممكن
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
العاصمة بكين
مضيق هرمز
الصينية
باسم ال
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
مأساة في المالديف.. وفاة 5 أشخاص خلال رحلة "استكشاف كهوف"
Lebanon 24
مأساة في المالديف.. وفاة 5 أشخاص خلال رحلة "استكشاف كهوف"
07:28 | 2026-05-15
15/05/2026 07:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق عالميّ.. 7 أسئلة وأجوبة مهمة عن فيروس "هانتا"
Lebanon 24
قلق عالميّ.. 7 أسئلة وأجوبة مهمة عن فيروس "هانتا"
07:13 | 2026-05-15
15/05/2026 07:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أفضل 4 عملات رقمية.. دليلكم لمعرفة "سوق الكريبتو"
Lebanon 24
أفضل 4 عملات رقمية.. دليلكم لمعرفة "سوق الكريبتو"
07:00 | 2026-05-15
15/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"منتجات تسبب الإدمان" يستخدمها الشباب.. منظمة الصحة تحذر
Lebanon 24
"منتجات تسبب الإدمان" يستخدمها الشباب.. منظمة الصحة تحذر
06:51 | 2026-05-15
15/05/2026 06:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة النفط العملاقة "بي.بي" تنوي بيع أصول لها في مصر.. ما السبب؟
Lebanon 24
شركة النفط العملاقة "بي.بي" تنوي بيع أصول لها في مصر.. ما السبب؟
06:39 | 2026-05-15
15/05/2026 06:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مسيرته امتدّت لأكثر من 5 عقود... فنان عربيّ كبير في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
مسيرته امتدّت لأكثر من 5 عقود... فنان عربيّ كبير في ذمة الله (صورة)
11:18 | 2026-05-14
14/05/2026 11:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطارٌ غزيرة... منخفض جويّ يضرب تركيا يصل مساء اليوم إلى لبنان
Lebanon 24
أمطارٌ غزيرة... منخفض جويّ يضرب تركيا يصل مساء اليوم إلى لبنان
11:09 | 2026-05-14
14/05/2026 11:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
Lebanon 24
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
02:27 | 2026-05-15
15/05/2026 02:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فئة عمرية هي الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا.. دراسة تحددها
Lebanon 24
فئة عمرية هي الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا.. دراسة تحددها
10:00 | 2026-05-14
14/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأعلى في العالم.. كم بلغت تكلفة زيارة ترامب إلى الصين؟
Lebanon 24
الأعلى في العالم.. كم بلغت تكلفة زيارة ترامب إلى الصين؟
12:00 | 2026-05-14
14/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:28 | 2026-05-15
مأساة في المالديف.. وفاة 5 أشخاص خلال رحلة "استكشاف كهوف"
07:13 | 2026-05-15
قلق عالميّ.. 7 أسئلة وأجوبة مهمة عن فيروس "هانتا"
07:00 | 2026-05-15
أفضل 4 عملات رقمية.. دليلكم لمعرفة "سوق الكريبتو"
06:51 | 2026-05-15
"منتجات تسبب الإدمان" يستخدمها الشباب.. منظمة الصحة تحذر
06:39 | 2026-05-15
شركة النفط العملاقة "بي.بي" تنوي بيع أصول لها في مصر.. ما السبب؟
06:27 | 2026-05-15
نتيجة حرب الشرق الأوسط.. دولة عربية "تطلب مساعدة مالية"
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
15/05/2026 14:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
15/05/2026 14:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
15/05/2026 14:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24