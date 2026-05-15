نتيجة حرب الشرق الأوسط.. دولة عربية "تطلب مساعدة مالية"

قال مصدر مقرب من ، ومسؤول في الحكومة ، أمس الخميس، إن مسؤولين عراقيين تواصلوا مع الصندوق للحصول على مساعدة مالية، نتيجة الحرب في .

وذكر المصدر المقرب من صندوق النقد، أن المحادثات الأولية جرت الشهر الماضي خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في ، وأن المناقشات مستمرة بخصوص حجم التمويل الذي يريده ، وكيفية هيكلة أي قرض.





وقال مسؤول يعمل مستشاراً في السياسة المالية، إن العراق يجري محادثات أولية مع صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن قرض لتمويل ميزانية البلاد، نظراً للنقص الحاد في الإيرادات، الناجم عن توقف صادرات في أعقاب حرب وإغلاق مضيق هرمز.

كذلك، توقع المسؤول أن تكتمل المحادثات بمجرد تشكيل حكومة جديدة.





وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن الصندوق يعمل مع البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية لتقييم آثار الحرب على الدول الأعضاء، مشيرة إلى أنَّ "الصندوق يجري أيضاً مناقشات مع أعضائه، الذين يسعى العديد منهم للحصول على مشورة في السياسات".





ولفتت إلى أنَّ أن المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا، ذكرت أن المؤسسة المالية الدولية قد تتلقى طلبات من 12 دولة على الأقل، للحصول على قروض تتراوح قيمتها بين 20 و50 مليار دولار، لكنها أحجمت عن أسماء الدول التي طلبت المساعدة.





وقال البنك الدولي إنه لا يعلق عموماً على مناقشات الأعضاء قبل موافقة .





ويملك العراق خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم، ويرتبط اقتصاده ارتباطاً وثيقاً بصادرات الخام.





وذكر موقع صندوق النقد أن آخر اتفاقية تمويل مع العراق كانت اتفاق استعداد ائتماني قيمته 3.8 مليار دولار، انتهت صلاحيتها في 2019، وسحبت بغداد 1.49 مليار دولار من المبلغ.