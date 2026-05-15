شركة النفط العملاقة "بي.بي" تنوي بيع أصول لها في مصر.. ما السبب؟

ذكرت وكالة " "، اليوم الجمعة، أن العملاقة "بي.بي" تدرس بيع بعض أصول الطبيعي التابعة ‌لها في مصر، وذلك في إطار إعادة هيكلة المجموعة من قبل رئيسة مجلس إدارتها الجديدة ميج أونيل، بهدف خفض الديون والتركيز على مشاريع أكثر ربحية.

Advertisement

واستثمرت "بي.بي" أكثر من 35 ⁠مليار دولار في مصر على مدى ستة عقود، وتنتج نحو 60 بالمئة من إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي من خلال مشاريع مشتركة في شرق النيل وحقول تديرها بي.بي في غرب دلتا النيل.

وأوضحت المصادر أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد، فيما قال متحدث باسم "بي.بي" إن الشركة لا ‌تعلق ⁠بشأن تكهنات السوق.

وتشمل مشروعات غرب دلتا النيل خمسة حقول غاز بالبحر المتوسط موزعة في منطقتي شمال الإسكندرية والمياه العميقة غرب المتوسط.

وأنتجت بي.بي 518 مليون قدم مكعبة ⁠يوميا من الغاز الطبيعي في مصر العام الماضي، بانخفاض بنحو 40 بالمئة عن 2024 وبنحو 60 بالمئة عن ⁠2023.

وأعلنت الشركة في نيسان عن اكتشاف غاز ومكثفات قبالة سواحل مصر، وحصلت في ⁠وقت سابق من العام على امتيازين للتنقيب البحري في وغرب الحماد. (رويترز)