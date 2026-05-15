تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قلق عالميّ.. 7 أسئلة وأجوبة مهمة عن فيروس "هانتا"

Lebanon 24
15-05-2026 | 07:13
A-
A+
قلق عالميّ.. 7 أسئلة وأجوبة مهمة عن فيروس هانتا
قلق عالميّ.. 7 أسئلة وأجوبة مهمة عن فيروس هانتا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يثير فيروس "هانتا" قلقاً عالمياً رغم أنه ما زال محدوداً، إذ سيطرت مشاعر عدم اليقين على الناس في ظل صعوبة في فهم طبيعة الفيروس أو التنبؤ بمدى انتشاره.
Advertisement

ونشرت مجلة "دير شبيغل" (Der Spiegel) الألمانية تقريراً تحدثت فيه مع الأخصائية في علم النفس الاجتماعي يوديث بالتسوكات وحصلت منها على إجابات حول سبب الخوف من الفيروس وكيف يتم التغلب على القلق الناجم عن أخباره.

وفي ما يلي 7 أسئلة أساسية تخص فيروس "هانتا" مع الإجابات عليها:

1- فيروس هانتا يختلف كثيراً عن فيروس كورونا والخبراء لا يتوقعون انتشاره عالمياً، ومع ذلك، يشعر كثيرون بالخوف من جائحة ثانية. لماذا؟

قد يعود ذلك إلى وجود أوجه شبه بين تفشي فيروس هانتا وبداية تفشي فيروس كورونا، فكورونا كان يبدو في بدايته وكأنه بعيد، فهو انطلق من الصين، وحينها جرى الحديث عن مرض يصيب الرئتين، ولم توصِ منظمة الصحة العالمية في البداية بأي إجراءات خاصة. واليوم نرى مجدداً أشخاصاً يرتدون ملابس الوقاية والكمامات وهذه الصور قد تثير القلق أو توقظ مخاوف ظن الناس أنهم تجاوزوها.

2- هل يوجد نوع من "الذاكرة الجماعية للجائحة" يجري استحضاره الآن؟

هذا الموضوع محل جدل علمي، لكن كل شخص يزيد عمره على 10 أو 11 عاماً يستطيع تذكر جائحة كورونا، ولكل شخص منا قصة مؤثرة يرويها. لقد رأينا ما فعله الفيروس بنا وبأصدقائنا وبأقاربنا وبالمجتمع ككل.

3- هل الخوف من جائحة جديدة أمر غير منطقي؟


أحياناً، يسلك الخوف مسارات غير عقلانية، وهو الأمر الذي يجعل التحكم به صعباً، لكن الخوف في جوهره أمر مفيد، فهو بمثابة مستشار يحذرنا من الأخطار. والخوف شعور عام ومبهم، بينما الخشية تكون مرتبطة بشيء محدد، لذلك أفضل في حالة فيروس هانتا الحديث عن خشية وليس عن خوف، لأن الخشية تساعدنا على توجيه انتباهنا نحو التهديد المحتمل لنتمكن من مواجهته، بينما الخوف والخشية يرتبطان كثيراً بفقدان الإحساس بالسيطرة، والخشية من فيروس هانتا هي خشية من شيء غير مرئي.

4- لماذا يخشى الجميع فيروس هانتا؟


يرتبط ذلك بصفة شخصية تسمى "العصابية" وصاحب هذه الشخصية يشعر دائماً بالتوتر والمشاعر السلبية، فالأشخاص ذوو العصابية المرتفعة يشعرون بمشاعر سلبية مثل التوتر والشك بالنفس والخوف بصورة أكبر، وقد ينهارون سريعاً تحت الضغط.

5- كيف يحدث ذلك؟


نحن نتعلم من الآخرين ومن أي أشياء نخاف، ومشاعر الغضب والحزن وسوء المزاج تنتقل بسهولة بين الناس، وغالباً ما تنتقل المشاعر بطرق خفية جداً، فالعدوى العاطفية البدائية تحدث بشكل تلقائي دون أن نلاحظ أننا تأثرنا بمشاعر الآخرين، والمشاعر السلبية تنتقل عادة بسهولة أكبر من الإيجابية.

6- ما الذي يؤثر أكثر في مزاج الناس: مختص يقول إن فيروس هانتا لا يشكل خطراً كبيراً أم خبر إصابة جديدة أو وفاة بالفيروس؟


يختلف ذلك من شخص إلى آخر، كما أن طريقة عرض المعلومات تلعب دوراً مهماً، فالناس يفضلون المعلومات الملموسة والواضحة بصرياً، لكن العلماء غالباً ما يتحدثون بلغة مجردة للغاية، فإذا استمعنا إلى عالم فيروسات ولم نفهم إلا نصف ما يقول فقد نشعر بالقلق حتى لو كان هذا العالم يحاول طمأنتنا.

7- كيف يمكننا تجنب العدوى بالخوف من فيروس هانتا؟


يمكننا حماية أنفسنا من العدوى العاطفية السلبية عبر إدراك أن خوف الآخرين قد يؤثر فينا سلبياً. كما يفضل عدم الإفراط في متابعة أخبار فيروس هانتا على مواقع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، فالتصفح المستمر للأخبار المقلقة يسبب التوتر والإرهاق النفسي والجسدي والخوف. ومن المفيد أيضاً الحديث حول المخاوف مع صديق أو شريك حياة أو زميل ومناقشة الحجج المؤيدة والمعارضة لاحتمال حدوث جائحة جديدة، فهذا يمنح شعوراً أكبر بالأمان. (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
منظمة الصحة العالمية: خطر فيروس "هانتا" ما زال منخفضا
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 20:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
معهد بحثي يكشف معلومة عن "فيروس هانتا"
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 20:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: تم الإبلاغ عن 6 حالات إصابة بفيروس "هانتا" يوم الجمعة
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 20:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هل وصل فيروس "هانتا" إلى لبنان؟ "الصحة" تكشف
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 20:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة

الألمانية

المعارضة

الجزيرة

الفيروس

كورونا

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:27 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:03 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:52 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:37 | 2026-05-15
Lebanon24
13:34 | 2026-05-15
Lebanon24
13:18 | 2026-05-15
Lebanon24
13:09 | 2026-05-15
Lebanon24
13:07 | 2026-05-15
Lebanon24
13:00 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24