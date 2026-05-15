مأساة في المالديف.. وفاة 5 أشخاص خلال رحلة "استكشاف كهوف"

لقي خمسة إيطاليين حتفهم إثر حادث غوص بجزر المالديف، وذلك خلال سعيهم لاستكشاف كهوف على عمق حوالى 50 متراً في منطقة "فافو أتول".وقالت في المالديف في بيان إنه جرى العثور على غواص متوفٍّ في الكهف العميق، فيما انتشل رجال الإنقاذ جثمانه من نحو 60 مترا تحت السطح، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".ويعتقد أن الغواصين الأربعة المتبقيين ما زالوا داخل نفس الكهف، فيما جرى إرسال فرق إضافية ومعدات متخصصة لما وصفه المسؤولون أنها عملية خطر وعالية المخاطر.ولم تتطرق إلى أي معلومات عن انتشال الجثامين، فيما قالت إن هناك خبير إيطالي يساعد والسفن المالديفية في عملية البحث الجمعة.