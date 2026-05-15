تصاعد هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية

Advertisement

أحرقت مجموعة من المستوطنين، يوم الجمعة، مسجدًا في قرية شمالي ، مع تصاعد الهجمات التي ينفذها مستوطنون ضد مدن وقرى في الضفة .وأفادت مصادر فلسطينية لـ"إرم نيوز" بأن عددًا من المستوطنين أحرقوا مسجدًا وعددًا من المركبات في قرية جيبيا رام الله بالضفة الغربية.وقالت والشؤون ، إن "هذا الاعتداء ليس عملًا فرديًا، بل يندرج ضمن سياسة ممنهجة وتحريض رسمي لترهيب واستهداف وجودهم وهويتهم الدينية".وطالبت الوزارة في بيان، المؤسسات الدولية وعلى رأسها " " ومؤسسات حقوق الإنسان، للوقوف عند مسؤولياتها وتوفير الحماية العاجلة لدور العبادة.وفي السياق ذاته، اقتحم عشرات المستوطنين، الجمعة، أراضي الفلسطينيين في قرية رابا شرقي جنين شمالي .وقالت الفلسطينية، إن "جرافات إسرائيلية تواصل أعمال تجريف وشق طرق للمستوطنين في جبل المسالمة المحيط بالقرية".