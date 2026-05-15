ترامب ينفي طلبه من الصين الضغط على إيران بشأن مضيق هرمز

Advertisement

قال الرئيس الأميركي، ، إنه لا يمانع في تعليق لبرنامجها 20 عاما، لكن يجب أن يكون ذلك التزاما "حقيقيا"، وفقًا لوكالة " ".وغادر ، اليوم الجمعة، بعد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وُصفت بالتّاريخية.ولدى حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس ون" أثناء عودته إلى ، بعد زيارة رسمية استغرقت يومين إلى الصين، قال ترامب: "سأتخذ قرارا خلال أيام بشأن رفع عن شركات التي تشتري النفط ".ومع عدم الإعلان حتى الآن عن الاتفاقات الرسمية التي خرجت عن القمة الأمريكية-الصينية، لم تقدم تعليقات ترامب أي مؤشر يذكر عما إذا كانت بكين، المشتري الرئيس للنفط الإيراني، ستستخدم نفوذها لدى طهران لإنهاء صراع قالت إنه ما كان ينبغي أن يحدث أبدا، ونفى ترامب تقديم أي طلب إلى نظيره الصيني للضغط على إيران من أجل فتح مضيق هرمز.وفي سياق متصل أعرب ترامب عن انتقاده لتقرير نشرته "نيويورك تايمز" بالاستناد إلى صور أقمار اصطناعية ووسائل مراقبة متعددة، تحدث عن استعادة إيران الوصول العملياتي إلى 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا على امتداد مضيق هرمز، وادّعى التقرير أن إيران أعادت تشغيل نحو 90% من منشآت تخزين وإطلاق الصواريخ تحت الأرض إمّا بشكل كامل أو جزئي، فيما قال ترامب لمراسل الصحيفة الأمريكية إن تغطيته بشأن إيران "تنطوي على خيانة عظمى"، مؤكدًا تدمير 80% من قدرات إيران الصاروخية.وفي ملف تايوان كشف ترامب أنه تحدث مع شي "كثيرا عن تايوان" في بكين، وقال: "لم أقدم أي تعهد للرئيس الصيني بشأن تايوان"، غير أنه لم يتطرق خلال المباحثات مع الجانب الصيني إلى ملف الرقائق الإلكترونية.وأعلن الرئيس الأميركي إحراز تقدم في "تسوية العديد من المشكلات المختلفة"، من دون اتفاقيات جوهرية بشأن الملفات الأكثر حساسية في التنافس الأمريكي-الصيني.