تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
عراقجي: نرحب بالتفاوض بشرط جدية الجانب الأميركي
Lebanon 24
15-05-2026
|
08:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي اليوم الجمعة، أن بلاده "تقاوم
العقوبات
والاعتداءات منذ أكثر من 40 عاماً"، مشدداً على أن الشعب الإيراني "يستجيب فقط للغة الاحترام".
Advertisement
واعتبر عراقجي أن
الولايات المتحدة
لم تعد تراهن على الحل العسكري، بل لجأت إلى طرح المفاوضات، مضيفاً: "نرحب بالتفاوض بشرط جدية الجانب الأميركي".
وأشار إلى أن لدى
إيران
"كل الأسباب لفقدان الثقة بالأميركيين"، مذكراً بأن اتفاق 2015 كان إنجازاً مهماً قبل أن ينسحب منه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
دون مبرر.
وأضاف أن بلاده مهتمة بالتفاوض، لكنّها ترى أن
واشنطن
"قررت مهاجمتها خلال جولات المفاوضات ولم تحقق أهدافها بالحرب"، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار العمل على الحفاظ على وقف إطلاق النار وإتاحة فرصة للدبلوماسية.
كما أكد أنّ إيران لم تحاول الحصول على سلاح نووي، معرباً عن الأمل في إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، ومشيراً إلى أن السفن الراغبة بالعبور يجب أن تنسّق مع الجيش الإيراني، وأن الأوضاع في المضيق ستعود إلى ما كانت عليه بعد انتهاء الحرب، مع وجود ترتيبات تُجرى بالتنسيق مع سلطنة عُمان.
وأضاف أن الرسائل المتناقضة من الجانب الأميركي جعلت طهران غير متأكدة من النوايا الحقيقية لواشنطن، مؤكداً تقدير بلاده لأي دولة قادرة على المساعدة، لا سيما
الصين
، ولافتاً إلى أن الوساطة الباكستانية "لم تفشل لكنها تواجه صعوبات".
مواضيع ذات صلة
عراقجي: نرحّب بتسمية علي فالح الزيدي لرئاسة الوزراء بالعراق ونؤكد احترامنا لسيادة العراق ودعم استقراره السياسي
Lebanon 24
عراقجي: نرحّب بتسمية علي فالح الزيدي لرئاسة الوزراء بالعراق ونؤكد احترامنا لسيادة العراق ودعم استقراره السياسي
15/05/2026 20:41:21
15/05/2026 20:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: نرحب بدعم روسيا للجهود الدبلوماسية
Lebanon 24
عراقجي: نرحب بدعم روسيا للجهود الدبلوماسية
15/05/2026 20:41:21
15/05/2026 20:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نرحب بإعلان إسرائيل قبول التفاوض مع لبنان لوقف الحرب
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نرحب بإعلان إسرائيل قبول التفاوض مع لبنان لوقف الحرب
15/05/2026 20:41:21
15/05/2026 20:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية: نرحب بوقف إطلاق النار ولا يحق لاي جهة التفاوض باسم لبنان
Lebanon 24
الخارجية: نرحب بوقف إطلاق النار ولا يحق لاي جهة التفاوض باسم لبنان
15/05/2026 20:41:21
15/05/2026 20:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الأميركيين
دبلوماسي
الإيراني
العقوبات
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد إعلان استهدافه.. ماذا نعرف عن "شبح القسام"؟
Lebanon 24
بعد إعلان استهدافه.. ماذا نعرف عن "شبح القسام"؟
13:37 | 2026-05-15
15/05/2026 01:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة 11 باكستانيا و20 إيرانيا كانوا في سفن احتجزتها أميركا
Lebanon 24
إعادة 11 باكستانيا و20 إيرانيا كانوا في سفن احتجزتها أميركا
13:34 | 2026-05-15
15/05/2026 01:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعلن استهداف قيادي بارز في حماس
Lebanon 24
إسرائيل تعلن استهداف قيادي بارز في حماس
13:18 | 2026-05-15
15/05/2026 01:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يحذّر تايوان من إعلان الاستقلال
Lebanon 24
ترامب يحذّر تايوان من إعلان الاستقلال
13:09 | 2026-05-15
15/05/2026 01:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: نسيطر على 60% من قطاع غزة
Lebanon 24
نتنياهو: نسيطر على 60% من قطاع غزة
13:07 | 2026-05-15
15/05/2026 01:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
Lebanon 24
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
02:27 | 2026-05-15
15/05/2026 02:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الجولة الاولى من المفاوضات اللبنانية-الاسرائيلية: تعارض شديد واستبعاد وقف النار وتوقعات باعلان نوايا
Lebanon 24
الجولة الاولى من المفاوضات اللبنانية-الاسرائيلية: تعارض شديد واستبعاد وقف النار وتوقعات باعلان نوايا
22:03 | 2026-05-14
14/05/2026 10:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيب بجروحٍ خطيرة... ضابط إسرائيليّ يروي أهوال الحرب في مدينة رفح
Lebanon 24
أُصيب بجروحٍ خطيرة... ضابط إسرائيليّ يروي أهوال الحرب في مدينة رفح
14:00 | 2026-05-14
14/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصّ رسالة تلقاها نصرالله من السنوار.. "معاريف" تنشرها كاملة!
Lebanon 24
نصّ رسالة تلقاها نصرالله من السنوار.. "معاريف" تنشرها كاملة!
04:15 | 2026-05-15
15/05/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بين المرض والجوع… مسنّتان عالقتان في كفرتبنيت بانتظار الاستجابة
Lebanon 24
بين المرض والجوع… مسنّتان عالقتان في كفرتبنيت بانتظار الاستجابة
13:52 | 2026-05-14
14/05/2026 01:52:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:37 | 2026-05-15
بعد إعلان استهدافه.. ماذا نعرف عن "شبح القسام"؟
13:34 | 2026-05-15
إعادة 11 باكستانيا و20 إيرانيا كانوا في سفن احتجزتها أميركا
13:18 | 2026-05-15
إسرائيل تعلن استهداف قيادي بارز في حماس
13:09 | 2026-05-15
ترامب يحذّر تايوان من إعلان الاستقلال
13:07 | 2026-05-15
نتنياهو: نسيطر على 60% من قطاع غزة
13:00 | 2026-05-15
تقرير مثير عن "المسيرات".. هل ولّى زمن "القناصة"؟
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
15/05/2026 20:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
15/05/2026 20:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
15/05/2026 20:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24