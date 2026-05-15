عراقجي: نرحب بالتفاوض بشرط جدية الجانب الأميركي

قال عباس عراقجي اليوم الجمعة، أن بلاده "تقاوم والاعتداءات منذ أكثر من 40 عاماً"، مشدداً على أن الشعب الإيراني "يستجيب فقط للغة الاحترام".

واعتبر عراقجي أن لم تعد تراهن على الحل العسكري، بل لجأت إلى طرح المفاوضات، مضيفاً: "نرحب بالتفاوض بشرط جدية الجانب الأميركي".وأشار إلى أن لدى "كل الأسباب لفقدان الثقة بالأميركيين"، مذكراً بأن اتفاق 2015 كان إنجازاً مهماً قبل أن ينسحب منه الرئيس الأميركي دون مبرر.وأضاف أن بلاده مهتمة بالتفاوض، لكنّها ترى أن "قررت مهاجمتها خلال جولات المفاوضات ولم تحقق أهدافها بالحرب"، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار العمل على الحفاظ على وقف إطلاق النار وإتاحة فرصة للدبلوماسية.كما أكد أنّ إيران لم تحاول الحصول على سلاح نووي، معرباً عن الأمل في إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، ومشيراً إلى أن السفن الراغبة بالعبور يجب أن تنسّق مع الجيش الإيراني، وأن الأوضاع في المضيق ستعود إلى ما كانت عليه بعد انتهاء الحرب، مع وجود ترتيبات تُجرى بالتنسيق مع سلطنة عُمان.وأضاف أن الرسائل المتناقضة من الجانب الأميركي جعلت طهران غير متأكدة من النوايا الحقيقية لواشنطن، مؤكداً تقدير بلاده لأي دولة قادرة على المساعدة، لا سيما ، ولافتاً إلى أن الوساطة الباكستانية "لم تفشل لكنها تواجه صعوبات".