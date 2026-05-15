عربي-دولي

عراقجي: نرحب بالتفاوض بشرط جدية الجانب الأميركي

Lebanon 24
15-05-2026 | 08:31
عراقجي: نرحب بالتفاوض بشرط جدية الجانب الأميركي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة، أن بلاده "تقاوم العقوبات والاعتداءات منذ أكثر من 40 عاماً"، مشدداً على أن الشعب الإيراني "يستجيب فقط للغة الاحترام".
واعتبر عراقجي أن الولايات المتحدة لم تعد تراهن على الحل العسكري، بل لجأت إلى طرح المفاوضات، مضيفاً: "نرحب بالتفاوض بشرط جدية الجانب الأميركي".


وأشار إلى أن لدى إيران "كل الأسباب لفقدان الثقة بالأميركيين"، مذكراً بأن اتفاق 2015 كان إنجازاً مهماً قبل أن ينسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب دون مبرر.


وأضاف أن بلاده مهتمة بالتفاوض، لكنّها ترى أن واشنطن "قررت مهاجمتها خلال جولات المفاوضات ولم تحقق أهدافها بالحرب"، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار العمل على الحفاظ على وقف إطلاق النار وإتاحة فرصة للدبلوماسية.


كما أكد أنّ إيران لم تحاول الحصول على سلاح نووي، معرباً عن الأمل في إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، ومشيراً إلى أن السفن الراغبة بالعبور يجب أن تنسّق مع الجيش الإيراني، وأن الأوضاع في المضيق ستعود إلى ما كانت عليه بعد انتهاء الحرب، مع وجود ترتيبات تُجرى بالتنسيق مع سلطنة عُمان.


وأضاف أن الرسائل المتناقضة من الجانب الأميركي جعلت طهران غير متأكدة من النوايا الحقيقية لواشنطن، مؤكداً تقدير بلاده لأي دولة قادرة على المساعدة، لا سيما الصين، ولافتاً إلى أن الوساطة الباكستانية "لم تفشل لكنها تواجه صعوبات".
عراقجي: نرحّب بتسمية علي فالح الزيدي لرئاسة الوزراء بالعراق ونؤكد احترامنا لسيادة العراق ودعم استقراره السياسي
عراقجي: نرحب بدعم روسيا للجهود الدبلوماسية
الاتحاد الأوروبي: نرحب بإعلان إسرائيل قبول التفاوض مع لبنان لوقف الحرب
الخارجية: نرحب بوقف إطلاق النار ولا يحق لاي جهة التفاوض باسم لبنان
