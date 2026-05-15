ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن خطواته المقبلة تجاه إيران

كشفت صحيفة تايمز أن مساعدي الرئيس الأميركي أعدوا خططًا لاحتمال العودة إلى تنفيذ ضربات عسكرية ضد ، في حال قرر الرئيس كسر حالة الجمود الحالية عبر تصعيد القصف.

وبحسب الصحيفة، أكد مساعدون لترامب أن الرئيس لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن خطواته المقبلة تجاه ، فيما تواصل دراسة عدة خيارات عسكرية محتملة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن السيناريوهات المطروحة تشمل شن حملات قصف أوسع تستهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية مرتبطة مباشرة بعمليات .

كما أشارت إلى أن بعض الخيارات تتضمن استخدام قوات خاصة لمحاولة السيطرة على خارك ، أو تنفيذ عمليات داخل الأراضي الإيرانية لاستهداف مواد نووية مدفونة.

ووفقًا لمسؤولين عسكريين أميركيين، فإن أي محاولة للسيطرة على جزيرة خارك ستتطلب وجود قوات برية للاحتفاظ بها، في حين أقر مسؤولون خلال جلسات خاصة بأن تحقيق “نصر حاسم” داخل إيران قد يكون مهمة معقدة وصعبة.