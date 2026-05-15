عربي-دولي

ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن خطواته المقبلة تجاه إيران

Lebanon 24
15-05-2026 | 16:50
ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن خطواته المقبلة تجاه إيران
كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعدوا خططًا لاحتمال العودة إلى تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران، في حال قرر الرئيس كسر حالة الجمود الحالية عبر تصعيد القصف.

وبحسب الصحيفة، أكد مساعدون لترامب أن الرئيس لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن خطواته المقبلة تجاه طهران، فيما تواصل الإدارة الأميركية دراسة عدة خيارات عسكرية محتملة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن السيناريوهات المطروحة تشمل شن حملات قصف أوسع تستهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية مرتبطة مباشرة بعمليات الحرس الثوري الإيراني.

كما أشارت إلى أن بعض الخيارات تتضمن استخدام قوات خاصة لمحاولة السيطرة على جزيرة خارك الإيرانية، أو تنفيذ عمليات داخل الأراضي الإيرانية لاستهداف مواد نووية مدفونة.

ووفقًا لمسؤولين عسكريين أميركيين، فإن أي محاولة للسيطرة على جزيرة خارك ستتطلب وجود قوات برية للاحتفاظ بها، في حين أقر مسؤولون خلال جلسات خاصة بأن تحقيق “نصر حاسم” داخل إيران قد يكون مهمة معقدة وصعبة.

الحرس الثوري الإيراني

الإدارة الأميركية

دونالد ترامب

الحرس الثوري

الإيرانية

الإيراني

نيويورك

دونالد

