اللحظات الأولى لاغتيال الحداد في غزة.. فيديو يوثق

كشف مقطع فيديو، اللحظات الأولى لاغتيال القيادي في حركة عز الدين الحداد والذي وقع الجمعة، في مدينة غزة.





وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل اللحظة الأولى لاستهداف شقة الحداد، كما أظهر مقطع آخر سيارة قالت إنها خرجت بعد الضربة وأنها استهدفتها أيضا خشية أن يكون الحداد بداخلها.

اغتيال القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد ، بقصف مبنى يقيم فيه مع عائلته في حي الرمال بغزة قبل قليل،





وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت أن راقبت عز الدين الحداد لأكثر من أسبوع، وأن المؤسسة الأمنية كانت بانتظار خروج عز الدين الحداد من شقة الاختباء الخاصة به بمدينة غزة، وبمجرد التأكد من خروجه، صدرت التعليمات لتنفيذ الهجوم.





وأشارت إلى أنه بعد استهداف الشقة خرجت سيارة، وتم استهدافها أيضًا كإجراء احترازي.





من جانبها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، أن عملية اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد شهدت استخدام ومقاتلات استهدفت الشقة التي كان بداخلها.





وأوضحت الهيئة أن سلاح الجو استخدم طائرات مسيرة ومقاتلات لاستهداف شقة عز الدين الحداد، التي كانت مخبأ له، بالإضافة إلى مركبة غادرت الموقع في الوقت نفسه، لمنعه من محاولة الفرار والنجاة من الهجوم.



وأكدت مصادر في الجيش دقة المعلومات الاستخباراتية، وأن الحداد كان الهدف المستهدف. ويرجح الجيش الإسرائيلي بشدة أنه قد تم عليه.



وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن المؤسسة الأمنية كانت تراقب لأكثر من أسبوع عز الدين الحداد وانتظرت خروجه من شقة الاختباء الخاصة به في مدينة غزة.





وبمجرد التأكد من خروجه، صدرت التعليمات لتنفيذ الهجوم. وبعد استهداف الشقة خرجت سيارة، وتم استهدافها أيضًا كإجراء احترازي.





كان بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلنا في وقت سابق الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي استهدف في مدينة غزة، عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس وأحد المخططين لهجوم السابع من تشرين الأول.





وجاء في البيان أن الحداد "كان مسؤولًا عن قتل واختطاف وإيذاء آلاف المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي، واحتجز رهائننا بوحشية شديدة، ووجّه عمليات ضد قواتنا، ورفض تنفيذ الاتفاق الذي قاده الرئيس الأميركي لنزع سلاح حماس وتجريد من السلاح".





وأضاف البيان: "هذه رسالة واضحة لكل الساعين إلى قتلنا: عاجلًا أم آجلًا ستصل إليكم إسرائيل".





وتابع: "الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك يطبّقان بشكل دقيق سياسة الحكومة بعدم احتواء التهديدات وإحباط أعدائنا بشكل استباقي. سنواصل العمل بقوة وحزم ضد كل من شارك في مجزرة 7 تشرين الأول 2023".