عربي-دولي
واشنطن تلغي نشر 4 آلاف جندي في بولندا
Lebanon 24
15-05-2026
|
15:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألغت
الولايات المتحدة
الجمعة نشر 4 آلاف جندي في بولندا، وفق ما أفاد مسؤولون أميركيون، وذلك في إطار إعادة تنظيم قواتها في أوروبا عقب إعلانها أنها ستسحب آلاف الجنود من ألمانيا، بحسب وكالة "فرانس برس".
ورداً على سؤال حول إلغاء نشر القوات خلال جلسة استماع في الكونغرس، قال رئيس أركان الجيش الأميركي بالوكالة الجنرال كريستوفر لانيف، إن "قائد القيادة الأوروبية الأمريكية تلقى تعليمات بشأن تقليص القوات". وأشار لانيف إلى أن الأمر صدر من مكتب
وزير الدفاع
بيت هيغسيث.
وأدلى وزير الجيش الأميركي دان دريسكول بشهادته إلى جانب لانيف، حيث قال إن نشر القوات أُلغي "قبل يومين".
وكشف النائب
الجمهوري
دون بيكون خلال الجلسة أن بولندا لم تبلغ مسبقا بالأمر، مضيفا: "اتصلوا بي أمس. لم يكونوا على علم بالأمر، لقد فوجئوا تماما". ووصف إلغاء نشر القوات بأنه "مخجل لبلادنا"، وفق تعبيره.
كذلك، انتقدت النائبة الديمقراطية مارلين ستريكلاند هذه الخطوة، قائلة "عندما نسحب هذا العدد الكبير من القوات، فهذا يشير إلى أننا لسنا حليفا يعتمد عليه".
وفي مطلع هذا الشهر، أعلن البنتاغون أن
واشنطن
ستسحب 5 آلاف جندي من ألمانيا "خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة".
وجاء هذا الإعلان وسط خلاف حاد بين
دونالد ترامب
والمستشار الألماني فريدريش ميرتس حول الحرب الأمريكية
الإسرائيلية
ضد
إيران
، حيث صرح الرئيس الأمريكي لاحقا بأن خفض القوات سيكون "أكبر بكثير من 5 آلاف جندي"، من دون تقديم تفاصيل.
وكان
ترامب
قد هدد بخفض أعداد القوات الأميركية في أوروبا خلال فترتي رئاسته، قائلاً إنه يريد من أوروبا أن تتحمل مسؤولية أكبر عن دفاعها بدلاً من الاعتماد على واشنطن.
