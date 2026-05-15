ترامب يُحذر ايران: صبري "أوشك على النفاد"

أعلن الرئيس الأميركي ان صبره تجاه أوشك على النفاد، مشيرا إلى ان الرئيس الصيني شي جين بينغ يتفق معه على ضرورة إعادة فتح طهران لمضيق هرمز.الأميركي خلال عودته من بكين أمس الجمعة بعد محادثات مع شي إنه يدرس إمكانية رفع الأميركية المفروضة على شركات التي تشتري النفط ، علما أن بكين تعد أكبر مشتر للخام الإيراني.ولم تقدم تصريحات سوى القليل من المؤشرات حول ما إذا كانت بكين ستستخدم نفوذها لدى طهران لإنهاء صراع قالت إنه ما كان ينبغي أن يبدأ مطلقا.وردا على سؤال حول ما إذا كان قد طلب مساعدة بكين، قال ترامب: "أنا لا أطلب أي خدمات. قضينا على قواتهم المسلحة (الإيرانية) بشكل شبه كامل. قد نضطر إلى القيام ببعض أعمال التنظيف"، حسبما نقلت وكالة " ".ولم يدل شي بتعليقات بشأن محادثاته مع ترامب حول طهران، لكن الصينية أصدرت بيانا صريحا عبّرت فيه عن خيبة أمل بكين إزاء ‌حرب إيران.وقالت الوزارة "هذا الصراع، الذي ما كان ينبغي أن يحدث أبدا، لا يوجد سبب لاستمراره".