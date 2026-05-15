عربي-دولي
ترامب يُحذر ايران: صبري "أوشك على النفاد"
Lebanon 24
15-05-2026
|
23:17
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ان صبره تجاه
إيران
أوشك على النفاد، مشيرا إلى ان الرئيس الصيني شي جين بينغ يتفق معه على ضرورة إعادة فتح طهران لمضيق هرمز.
وقال الرئيس
الأميركي خلال عودته من بكين أمس الجمعة بعد محادثات مع شي إنه يدرس إمكانية رفع
العقوبات
الأميركية المفروضة على شركات
النفط
الصينية
التي تشتري النفط
الإيراني
، علما أن بكين تعد أكبر مشتر للخام الإيراني.
ولم تقدم تصريحات
ترامب
سوى القليل من المؤشرات حول ما إذا كانت بكين ستستخدم نفوذها لدى طهران لإنهاء صراع قالت إنه ما كان ينبغي أن يبدأ مطلقا.
وردا على سؤال حول ما إذا كان قد طلب مساعدة بكين، قال ترامب: "أنا لا أطلب أي خدمات. قضينا على قواتهم المسلحة (الإيرانية) بشكل شبه كامل. قد نضطر إلى القيام ببعض أعمال التنظيف"، حسبما نقلت وكالة "
رويترز
".
ولم يدل شي بتعليقات بشأن محادثاته مع ترامب حول طهران، لكن
وزارة الخارجية
الصينية أصدرت بيانا صريحا عبّرت فيه عن خيبة أمل بكين إزاء حرب إيران.
وقالت الوزارة "هذا الصراع، الذي ما كان ينبغي أن يحدث أبدا، لا يوجد سبب لاستمراره".
