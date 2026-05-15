الإمارات تُدين الاعتداءات والتهديدات الإيرانية وتؤكد التزامها بحماية سيادتها ودعم استقرار المنطقة

15-05-2026 | 23:18
أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات والتهديدات الإيرانية التي استهدفت الدولة ودول المنطقة، والتي شملت إطلاق ما يقارب 3000 صاروخ باليستي وصاروخ كروز وطائرة مسيرة باتجاه دولة الإمارات، ما أسفر عن سقوط قتلى ووقوع إصابات بين المدنيين، بالإضافة إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية، في انتهاك واضح لسيادة الدول وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها.
وشددت الخارجية الإماراتية في بيان على أن جميع الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات جاءت في إطار التدابير الدفاعية الهادفة إلى حماية سيادتها ومدنييها وبنيتها التحتية الحيوية، بما ينسجم مع حق الدولة في حماية أمنها الوطني وصون استقرارها.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو عمل عدائي، وأن محاولات الضغط أو الترويج للمزاعم المغرضة لن تؤثر على مواقفها الثابتة، ولن تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية العليا وصون سيادتها واستقلال قرارها.

كما أكدت الخارجية استمرار دولة الإمارات في التنسيق والتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، دعما لأمن المنطقة واستقرارها وتعزيزا للعمل الخليجي المشترك، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.
الإمارات تدين "تصريحات إيران العدائية" وتؤكد رفضها لأي تهديدات تمس سيادتها
الإمارات تدين الهجوم على مدينة السمارة وتؤكد دعمها لوحدة المغرب وسيادته
الخارجية اللبنانية: الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات تشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة
مصر تدين استهداف الإمارات: انتهاك لسيادتها وتهديد لأمن المنطقة
