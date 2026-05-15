تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد تصويره ببزة رياضية.. هل قلّد وزير الخارجية الأميركي مادورو وقت اعتقاله؟

Lebanon 24
15-05-2026 | 23:22
A-
A+
بعد تصويره ببزة رياضية.. هل قلّد وزير الخارجية الأميركي مادورو وقت اعتقاله؟
بعد تصويره ببزة رياضية.. هل قلّد وزير الخارجية الأميركي مادورو وقت اعتقاله؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قام وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي صُوّر هذا الأسبوع ببزة رياضية شبيهة بتلك التي كان يرتديها نيكولاس مادورو وقت اعتقاله في مطلع كانون الثاني بنفي أن يكون استوحى أسلوب لبسه من الرئيس الفنزويلي المخلوع.
Advertisement

وتسببت صورة وزير الخارجية بلباس رياضي رمادي خلال الرحلة بالطائرة إلى بكين مع الرئيس الأميركي بضجة كبيرة، خصوصا بعدما نشرتها الخدمة الإعلامية في البيت الأبيض مع التعليق أنها بدلة "فنزويلا".

وفي 3 كانون الثاني، صُوّر مادورو بعد قيام القوات الأميركية باعتقاله من مقره في كراكاس مكبّل اليدين وهو يرتدي البدلة الرياضية عينها.

وفي مقابلة بُثّت مساء الخميس في الولايات المتحدة على قناة "إن بي سي"، نفى روبيو أن يكون استلهم لباسه من الرئيس الفنزويلي المخلوع.

وقال من بكين خلال برنامج "نايتلي نيوز": "هل تعرفون حتى أنه هو من قلّدني لأنني كنت أمتلكها قبله؟".

واستطرد "في الواقع، إنها مجرد بزة رياضية مريحة" لرحلة طويلة بالطائرة، مؤكدا "ما من رسالة من ورائها. ولم أكن حتى أدرك أنه تم تصويري".

ويعد روبيو من كبار مهندسي اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق في عملية خاطفة في 3 كانون الثاني الماضي. 
مواضيع ذات صلة
اعتقال شاب صيني في مطار نيويورك بعد تصوير منشآت عسكرية حساسة
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 08:30:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة قلّد باسم عون الفنان أحمد قعبور "وسام الاستحقاق الفضي"
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 08:30:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يُمنع ترامب من حضور الفعاليات الرياضية الكبرى؟
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 08:30:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأميركي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 08:30:45 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

وزير الخارجية

البيت الأبيض

ماركو روبيو

ضجة كبيرة

الفنزويلي

فنزويلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:59 | 2026-05-16
Lebanon24
00:32 | 2026-05-16
Lebanon24
00:17 | 2026-05-16
Lebanon24
00:17 | 2026-05-16
Lebanon24
00:14 | 2026-05-16
Lebanon24
00:06 | 2026-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24