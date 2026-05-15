بعد تصويره ببزة رياضية.. هل قلّد وزير الخارجية الأميركي مادورو وقت اعتقاله؟

قام الأميركي الذي صُوّر هذا الأسبوع ببزة رياضية شبيهة بتلك التي كان يرتديها وقت اعتقاله في مطلع كانون الثاني بنفي أن يكون استوحى أسلوب لبسه من الرئيس المخلوع.وتسببت صورة وزير الخارجية بلباس رمادي خلال الرحلة بالطائرة إلى مع الرئيس الأميركي بضجة كبيرة، خصوصا بعدما نشرتها الخدمة الإعلامية في مع التعليق أنها بدلة " ".وفي 3 كانون الثاني، صُوّر بعد قيام القوات الأميركية باعتقاله من مقره في كراكاس مكبّل اليدين وهو يرتدي البدلة الرياضية عينها.وفي مقابلة بُثّت مساء الخميس في على قناة "إن بي سي"، نفى روبيو أن يكون استلهم لباسه من الرئيس الفنزويلي المخلوع.وقال من بكين خلال برنامج "نايتلي نيوز": "هل تعرفون حتى أنه هو من قلّدني لأنني كنت أمتلكها قبله؟".واستطرد "في الواقع، إنها مجرد بزة رياضية مريحة" لرحلة طويلة بالطائرة، مؤكدا "ما من رسالة من ورائها. ولم أكن حتى أدرك أنه تم تصويري".ويعد روبيو من كبار مهندسي اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق في عملية خاطفة في 3 كانون الثاني الماضي.