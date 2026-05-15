بعملية مشتركة.. ترامب يعلن القضاء على الرجل الثاني في داعش على مستوى العالم

أعلن الرئيس الأميركي ، مقتل الرجل الثاني في تنظيم "داعش" على مستوى العالم المينوكي.

Advertisement

وقال في منشور على حسابه في " ": "الليلة، وبتوجيهاتي، نفذت القوات الأميركية الباسلة والقوات المسلحة بنجاح باهر مهمة بالغة التعقيد ومخططة بدقة للقضاء على أخطر إرهابي في العالم".وأضاف أن "أبو بلال المينوكي، الرجل الثاني في تنظيم داعش عالميا، ظنّ أنه يستطيع الاختباء في إفريقيا، لكنه لم يكن يعلم أن لدينا مصادر تُطلعنا على تحركاته".وتابع قائلا: "لن يُرهب المينوكي شعوب إفريقيا بعد الآن، ولن يُساعد في التخطيط لعمليات تستهدف ".واختتم ترامب منشوره قائلا: "بإقصائه، تضاءلت عمليات داعش العالمية بشكل كبير. شكرا لحكومة على شراكتها في هذه العملية".