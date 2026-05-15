عربي-دولي
بعملية مشتركة.. ترامب يعلن القضاء على الرجل الثاني في داعش على مستوى العالم
Lebanon 24
15-05-2026
|
23:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، مقتل الرجل الثاني في تنظيم "داعش" على مستوى العالم
أبو بلال
المينوكي.
وقال
ترامب
في منشور على حسابه في "
تروث سوشال
": "الليلة، وبتوجيهاتي، نفذت القوات الأميركية الباسلة والقوات المسلحة
النيجيرية
بنجاح باهر مهمة بالغة التعقيد ومخططة بدقة للقضاء على أخطر إرهابي في العالم".
وأضاف أن "أبو بلال المينوكي، الرجل الثاني في تنظيم داعش عالميا، ظنّ أنه يستطيع الاختباء في إفريقيا، لكنه لم يكن يعلم أن لدينا مصادر تُطلعنا على تحركاته".
وتابع قائلا: "لن يُرهب المينوكي شعوب إفريقيا بعد الآن، ولن يُساعد في التخطيط لعمليات تستهدف
الأميركيين
".
واختتم ترامب منشوره قائلا: "بإقصائه، تضاءلت عمليات داعش العالمية بشكل كبير. شكرا لحكومة
نيجيريا
على شراكتها في هذه العملية".
