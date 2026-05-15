تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
خطط لهجمات ضد أهداف يهودية.. السلطات الاميركية تعتقل عراقياً خطراً
Lebanon 24
15-05-2026
|
23:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت السلطات الأميركية القبض على مواطن
عراقي
متهم بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوما إرهابيا في
أوروبا
والولايات المتحدة وكندا.
Advertisement
وبحسب اتهام كُشف عنه، الجمعة، في محكمة فيدرالية بمانهاتن، سعى محمد باقر سعد داود السعدي إلى تنفيذ هجوم على معبد يهودي في مدينة
نيويورك
الشهر الماضي، كما زوّد عنصرا سريا مسؤولا عن إنفاذ القانون بصور وخرائط لمراكز يهودية في لوس أنجلوس وسكوتسديل بولاية أريزونا كان يعتزم استهدافها.
ومن بين الهجمات التي خطط لها السعدي إلقاء قنبلة حارقة على بنك في أمستردام، وطعن يهود في لندن، كما وُجهت إلى المواطن
العراقي
تهم بدعم منظمات إرهابية مدعومة من
إيران
.
كما يُتهم السعدي أيضا بالتورط في هجومين وقعا مؤخرا في كندا، أحدهما استهدف معبدا يهوديا، والآخر إطلاق نار على القنصلية الأميركية في تورونتو في آذار.
ووُجهت إلى السعدي تهمة التآمر لتقديم دعم مادي لكتائب
حزب الله
في
العراق
، وللحرس الثوري
الإيراني
، وهما جهتين تصنفهما الحكومة الأميركية كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين.
كذلك وجهت المحكمة إلى السعدي تهم التآمر وتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية، والتآمر لتفجير مكان مخصص للاستخدام العام.
ومن المتوقع أن يمثل السعدي أمام المحكمة للإجابة على التهم الموجهة ضده حسب لائحة الإتهام، الجمعة، فيما لم تتوفر على الفور معلومات عن تكليف محام للدفاع عنه.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل إن السعدي، هو "هدف ذو قيمة عالية مسؤول عن أعمال إرهابية جماعية على نطاق عالمي".
وأشارت
وزارة العدل
الأميركية إلى أن السعدي نُقل إلى
الولايات المتحدة
، من دون توضيح المكان والزمان لتوقيفه.
مواضيع ذات صلة
السفارة الأميركية في لندن: نحذر رعايانا من تصاعد التهديدات ضد مواقع أميركية ويهودية
Lebanon 24
السفارة الأميركية في لندن: نحذر رعايانا من تصاعد التهديدات ضد مواقع أميركية ويهودية
16/05/2026 08:30:57
16/05/2026 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
المغرب يوقف عنصراً موالياً لـ"داعش" خطط لهجمات إرهابية خطيرة
Lebanon 24
المغرب يوقف عنصراً موالياً لـ"داعش" خطط لهجمات إرهابية خطيرة
16/05/2026 08:30:57
16/05/2026 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا.. اعتقال شخص على صلة بـ"هجمات" استهدفت منشآت يهودية
Lebanon 24
بريطانيا.. اعتقال شخص على صلة بـ"هجمات" استهدفت منشآت يهودية
16/05/2026 08:30:57
16/05/2026 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية: القوات الأميركية تواصل تنفيذ ضربات ضد أهداف عسكرية داخل إيران
Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية: القوات الأميركية تواصل تنفيذ ضربات ضد أهداف عسكرية داخل إيران
16/05/2026 08:30:57
16/05/2026 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزارة العدل
حزب الله
الإيراني
الاميركي
نيويورك
العراقي
العراق
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد مهمة استمرت 11 شهرا.. وزير الدفاع الاميركي يستقبل "جيرالد فورد"
Lebanon 24
بعد مهمة استمرت 11 شهرا.. وزير الدفاع الاميركي يستقبل "جيرالد فورد"
00:59 | 2026-05-16
16/05/2026 12:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في حضرموت.. عشرات الوفيات والجرحى بتصادم حافلة مغتربين وشاحنة
Lebanon 24
في حضرموت.. عشرات الوفيات والجرحى بتصادم حافلة مغتربين وشاحنة
00:32 | 2026-05-16
16/05/2026 12:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضفة الغربية.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون منازل ويحرقون مسجدا
Lebanon 24
في الضفة الغربية.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون منازل ويحرقون مسجدا
00:17 | 2026-05-16
16/05/2026 12:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارته الصين.. ترامب يحذّر تايوان من أي إعلان للاستقلال
Lebanon 24
بعد زيارته الصين.. ترامب يحذّر تايوان من أي إعلان للاستقلال
00:17 | 2026-05-16
16/05/2026 12:17:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استقالة رئيسة الوزراء.. خلافات سياسية في لاتفيا
Lebanon 24
بعد استقالة رئيسة الوزراء.. خلافات سياسية في لاتفيا
00:14 | 2026-05-16
16/05/2026 12:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
Lebanon 24
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
02:27 | 2026-05-15
15/05/2026 02:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام في تل أبيب يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام في تل أبيب يكشف
15:11 | 2026-05-15
15/05/2026 03:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نصّ رسالة تلقاها نصرالله من السنوار.. "معاريف" تنشرها كاملة!
Lebanon 24
نصّ رسالة تلقاها نصرالله من السنوار.. "معاريف" تنشرها كاملة!
04:15 | 2026-05-15
15/05/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"الدرونات"... هل يستطيع "حزب الله" هزيمة إسرائيل؟
Lebanon 24
بـ"الدرونات"... هل يستطيع "حزب الله" هزيمة إسرائيل؟
06:00 | 2026-05-15
15/05/2026 06:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة عن مفاوضات لبنان وإسرائيل.. هذا ما تريده واشنطن
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة عن مفاوضات لبنان وإسرائيل.. هذا ما تريده واشنطن
11:00 | 2026-05-15
15/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:59 | 2026-05-16
بعد مهمة استمرت 11 شهرا.. وزير الدفاع الاميركي يستقبل "جيرالد فورد"
00:32 | 2026-05-16
في حضرموت.. عشرات الوفيات والجرحى بتصادم حافلة مغتربين وشاحنة
00:17 | 2026-05-16
في الضفة الغربية.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون منازل ويحرقون مسجدا
00:17 | 2026-05-16
بعد زيارته الصين.. ترامب يحذّر تايوان من أي إعلان للاستقلال
00:14 | 2026-05-16
بعد استقالة رئيسة الوزراء.. خلافات سياسية في لاتفيا
00:06 | 2026-05-16
مجلس الأمن يدين هجمات مالي ويدعو لمحاسبة المسؤولين
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
16/05/2026 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
16/05/2026 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
16/05/2026 08:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24