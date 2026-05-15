خطط لهجمات ضد أهداف يهودية.. السلطات الاميركية تعتقل عراقياً خطراً

ألقت السلطات الأميركية القبض على مواطن متهم بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوما إرهابيا في والولايات المتحدة وكندا.

Advertisement

وبحسب اتهام كُشف عنه، الجمعة، في محكمة فيدرالية بمانهاتن، سعى محمد باقر سعد داود السعدي إلى تنفيذ هجوم على معبد يهودي في مدينة الشهر الماضي، كما زوّد عنصرا سريا مسؤولا عن إنفاذ القانون بصور وخرائط لمراكز يهودية في لوس أنجلوس وسكوتسديل بولاية أريزونا كان يعتزم استهدافها.



ومن بين الهجمات التي خطط لها السعدي إلقاء قنبلة حارقة على بنك في أمستردام، وطعن يهود في لندن، كما وُجهت إلى المواطن تهم بدعم منظمات إرهابية مدعومة من .



كما يُتهم السعدي أيضا بالتورط في هجومين وقعا مؤخرا في كندا، أحدهما استهدف معبدا يهوديا، والآخر إطلاق نار على القنصلية الأميركية في تورونتو في آذار.