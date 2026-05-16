مجلس الأمن يدين هجمات مالي ويدعو لمحاسبة المسؤولين

دان ، الجمعة، سلسلة هجمات شنها متطرفون مرتبطون بتنظيم " " ومتمردون من الطوارق، أواخر الشهر الماضي، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنها.

وأفاد بيان أن المجلس "دان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة والجبانة التي استهدفت مواقع عدة في مالي في 25 نيسان 2026 والأيام التي تلتها".



كما أكد المجلس "ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ومنظميها وداعميها، وتقديمهم للعدالة".



وتشهد مالي حالة من عدم الاستقرار منذ تحالفت جماعة نصرة والمسلمين مع متمردي جبهة تحرير أزواد من الطوارق في أبريل لاستهداف مواقع الحاكم.



وشنّت عملية عسكرية منسقة دامية يومي 25 و26 نيسان، استهدفت مدنا استراتيجية وأسفرت عن مقتل ذي النفوذ في البلاد.



وسقطت كيدال وغيرها من البلدات والقرى في ، وهي الآن تحت سيطرة جبهة تحرير أزواد والمتشددين الذين فرضوا حصارا على العاصمة باماكو.