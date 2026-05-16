عربي-دولي

مجلس الأمن يدين هجمات مالي ويدعو لمحاسبة المسؤولين

16-05-2026 | 00:06
دان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، سلسلة هجمات شنها متطرفون مرتبطون بتنظيم "القاعدة" ومتمردون من الطوارق، أواخر الشهر الماضي، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنها.
وأفاد بيان أن المجلس "دان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة والجبانة التي استهدفت مواقع عدة في مالي في 25 نيسان 2026 والأيام التي تلتها".

كما أكد المجلس "ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ومنظميها وداعميها، وتقديمهم للعدالة".

وتشهد مالي حالة من عدم الاستقرار منذ تحالفت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مع متمردي جبهة تحرير أزواد من الطوارق في أبريل لاستهداف مواقع المجلس العسكري الحاكم.

وشنّت عملية عسكرية منسقة دامية يومي 25 و26 نيسان، استهدفت مدنا استراتيجية وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع ذي النفوذ في البلاد.

وسقطت كيدال وغيرها من البلدات والقرى في الشمال، وهي الآن تحت سيطرة جبهة تحرير أزواد والمتشددين الذين فرضوا حصارا على العاصمة باماكو.
