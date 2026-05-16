بعد استقالة رئيسة الوزراء.. خلافات سياسية في لاتفيا

في أعقاب استقالة رئيسة الوزراء ، استهل رئيس إدغارس رينكيفيتش محادثات مع الأحزاب الستة الممثلة في .والتقى الرئيس أولا بحزب "التقدميون" من يسار الوسط في قلعة ريغا الجمعة، قبل أن يعقد مشاورات مع ممثلي الأحزاب الأخرى.وكان حزب "التقدميون" قد سحب دعمه لرئيسة الوزراء المنتمية لوسط اليمين بسبب خلاف يتعلق بالتعامل مع حوادث الطائرات المسيرة على الحدود مع ، مما أدى إلى انهيار الائتلاف الحاكم الثلاثي.وقال رينكيفيتش، المسؤول عن تكليف مرشح بتشكيل الحكومة وتعيين رئيس الوزراء المقبل، إنه يهدف إلى التوصل إلى قرار .وقدمت ، التي تتولى منصبها منذ سبتمبر 2023، استقالتها يوم الخميس الماضي.وبموجب دستور لاتفيا، تؤدي هذه الخطوة تلقائيا إلى استقالة الحكومة بأكملها، والتي ستستمر في أداء مهام حكومة تصريف أعمال حتى يتم اعتماد حكومة جديدة.وكتبت سيلينا على منصة "إكس"، الخميس: "لطالما كانت أولويتي، ولا تزال، رفاهية وأمن شعب لاتفيا... تتغير الأحزاب والائتلافات، ولكن لاتفيا باقية. وتأتي مسؤوليتي تجاه المجتمع فوق أي شيء آخر".وكانت طائرتان مسيرتان قد تحطمتا الأسبوع الماضي في منشأة لتخزين بمدينة ريزيكني في لاتفيا.ولم تتسبب المسيّرتان في أضرار كبيرة أو وقوع إصابات حيث كانت الخزانات فارغة.