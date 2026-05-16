في الضفة الغربية.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون منازل ويحرقون مسجدا

اجتاح مستوطنون إسرائيليون عدة قرى فلسطينية في صباح الجمعة، وأضرموا النار في قرب مدينة رام الله، حسبما أفادت (وفا).وبحسب الوكالة، أضرم المستوطنون النار أيضاً في مركبات واقتحموا المنازل في قرى قرب نابلس بعد خلع أبوابها، مما أثار حالة من الذعر بين السكان.وفي البداية ، لم تؤكد القوات هذه الحوادث.

وازدادت وتيرة عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بشكل حاد منذ هجمات حركة على في السابع من تشرين الاول 2023، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الاول 2025.وأدان القائد المسؤول عن الضفة الغربية، آفي بلوت بشدة مؤخرا، هجمات المستوطنين، لكن الجيش الإسرائيلي لا يزال يواجه اتهامات بعدم بذل ما يكفي من الجهد لمنع هذا العنف، بل إن بعض الاتهامات تشير إلى تورط جنود في دعم المستوطنين.وتأتي هذه الأنباء عن موجة العنف الجديدة بعد من مشاركة عشرات الآلاف من الإسرائيليين في "مسيرة الأعلام" السنوية في ، وهي فعالية مثيرة للجدل يعتبرها المقيمون في المدينة استفزازا صريحا.