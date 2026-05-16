بعد زيارته الصين.. ترامب يحذّر تايوان من أي إعلان للاستقلال

حذر الرئيس الأميركي ، الجمعة، تايوان من أي خطوة باتجاه إعلان ، بعد لقائه الرئيس الصيني خلال زيارة لبكين استمرّت يومين طغى عليها تحذير الأخير من أنّ إساءة التعامل مع هذه القضية قد تدفع الدولتين العظميَين إلى "صراع".وغادر بعد إعلانه إبرام "اتفاقات تجارية رائعة" مع شي، مشيرا إلى أنّ الأخير عرض تقديم مساعدة لفتح ، خلال القمة التي جمعتهما.ووفق مقتطفات من مقابلة تلفزيونية مع شبكة " " تمّ تسجيلها قبل مغادرته وبُثّت الجمعة، قال ترامب "لا أريد أن يعلن أحد الاستقلال"، مضيفا "لا نريد أن يقول أحد +دعونا نعلن الاستقلال لأن تدعمنا+". وأشار إلى أنّه لم يتخذ قرارا بعد بشأن بيع الأسلحة للجزيرة.وتابع "أريد (من تايوان) أن تخفّض من حدّة التوترات. وأريد من الصين أن تخفّض من حدّة التوترات".