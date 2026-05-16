عربي-دولي
بعد زيارته الصين.. ترامب يحذّر تايوان من أي إعلان للاستقلال
16-05-2026
|
00:17
حذر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الجمعة، تايوان من أي خطوة باتجاه إعلان
الاستقلال
، بعد لقائه الرئيس الصيني
شي جينبينغ
خلال زيارة لبكين استمرّت يومين طغى عليها تحذير الأخير من أنّ إساءة التعامل مع هذه القضية قد تدفع الدولتين العظميَين إلى "صراع".
وغادر
ترامب
الصين
بعد إعلانه إبرام "اتفاقات تجارية رائعة" مع شي، مشيرا إلى أنّ الأخير عرض تقديم مساعدة لفتح
مضيق هرمز
، خلال القمة التي جمعتهما.
ووفق مقتطفات من مقابلة تلفزيونية مع شبكة "
فوكس نيوز
" تمّ تسجيلها قبل مغادرته
بكين
وبُثّت الجمعة، قال ترامب "لا أريد أن يعلن أحد الاستقلال"، مضيفا "لا نريد أن يقول أحد +دعونا نعلن الاستقلال لأن
الولايات المتحدة
تدعمنا+". وأشار إلى أنّه لم يتخذ قرارا بعد بشأن بيع الأسلحة للجزيرة.
وتابع "أريد (من تايوان) أن تخفّض من حدّة التوترات. وأريد من الصين أن تخفّض من حدّة التوترات".
