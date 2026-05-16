في حضرموت.. عشرات الوفيات والجرحى بتصادم حافلة مغتربين وشاحنة

وأفادت مصادر محلية وتقارير أولية بأن الحافلة كانت تقل عشرات المغتربين اليمنيين العائدين من ، قبل أن تصطدم بالقاطرة الصحراوي، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، جرى نقلهم إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج. قُتل وأصيب نحو 40 شخصاً، مساء الجمعة، جراء حادث تصادم مروع بين حافلة نقل جماعي وشاحنة نقل ثقيل (قاطرة) على طريق العبر الدولي بمحافظة شرقي اليمن.وأفادت مصادر محلية وتقارير أولية بأن الحافلة كانت تقل عشرات المغتربين اليمنيين العائدين من ، قبل أن تصطدم بالقاطرة الصحراوي، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، جرى نقلهم إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

وبحسب معلومات رسمية أولية حصلت عليها "العربية.نت"، فإن هناك 8 حالات وفاة و30 مصابا أغلبيتهم إصاباتهم خطيرة. وتوقعت ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير نظراً لخطورة الحادث.



وفي أول رد فعل رسمي، وجه وزير النقل في الحكومة المعترف بها دولياً، محسن ، بتشكيل لجنة تحقيق ميدانية عاجلة للنزول إلى موقع الحادث والوقوف على ملابساته ومعرفة أسبابه.