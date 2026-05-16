عربي-دولي
بعد مهمة استمرت 11 شهرا.. وزير الدفاع الاميركي يستقبل "جيرالد فورد"
Lebanon 24
16-05-2026
|
00:59
قالت
وزارة الدفاع
الأميركية "
البنتاغون
" إن الوزير بيت هيغسيث سيستقبل اليوم السبت أكبر حاملة طائرات في العالم لدى عودتها من مهمة استمرت 11 شهرا.
وتعد فترة الـ326 يوما التي قضتها "جيرالد فورد" في البحر أطول فترة انتشار لحاملة طائرات في الخمسين عاما الماضية وثالث أطول فترة منذ حرب
فيتنام
، وفقا للبيانات التي جمعها موقع "يو إس إن آي"، الإخباري الذي يديره المعهد البحري الأميركي.
وكانت أطول عملية نشر لحاملة طائرات في عام 1973 لحاملة الطائرات "يو إس إس ميدواي" لمدة 332 يوما.
وفي عام 1965 عملت حاملة الطائرات "يو إس إس كورال سي" في مهمة لمدة 329 يوما.
وشاركت حاملة الطائرات "جيرالد فورد" في العملية العسكرية التي أسفرت عن اعتقال
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
.
ثم شهدت المزيد من المعارك، حيث اتجهت نحو
الشرق الأوسط
مع تصاعد التوترات مع
إيران
.
وأثناء وجودها في
البحر الأحمر
، تعرضت أيضا لحريق أبعدها لأسابيع في
البحر المتوسط
.
