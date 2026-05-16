بعد مهمة استمرت 11 شهرا.. وزير الدفاع الاميركي يستقبل "جيرالد فورد"

قالت الأميركية " " إن الوزير بيت هيغسيث سيستقبل اليوم السبت أكبر حاملة طائرات في العالم لدى عودتها من مهمة استمرت 11 شهرا.

Advertisement

وتعد فترة الـ326 يوما التي قضتها "جيرالد فورد" في البحر أطول فترة انتشار لحاملة طائرات في الخمسين عاما الماضية وثالث أطول فترة منذ حرب ، وفقا للبيانات التي جمعها موقع "يو إس إن آي"، الإخباري الذي يديره المعهد البحري الأميركي.



وكانت أطول عملية نشر لحاملة طائرات في عام 1973 لحاملة الطائرات "يو إس إس ميدواي" لمدة 332 يوما.



وفي عام 1965 عملت حاملة الطائرات "يو إس إس كورال سي" في مهمة لمدة 329 يوما.