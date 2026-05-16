تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
محمد صفوت رسلان حاكماً جديداً لمصرف سورية المركزي
Lebanon 24
16-05-2026
|
01:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
عين الرئيس السوري أحمد
الشرع
محمد صفوت رسلان حاكماً جديداً لمصرف
سورية
المركزي خلفاً لعبد
القادر
الحصرية.
Advertisement
وجاء التعيين بموجب مرسوم وقّعه الشرع اليوم الجمعة، بحسب ما نقلته الوكالة العربية
السورية
للأنباء.
رسلان سيخلف الحصرية، الذي عُيّن سفيراً لدى
كندا
، وكان تولى منصب حاكم المصرف في أبريل من عام العام الماضي.
من هو محمد صفوت رسلان
يمتلك رسلان خبرة تتجاوز 20 عاماً في مجالات إدارة مخاطر الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي، وشغل سابقاً منصب
المدير العام
لصندوق التنمية السوري، كما عمل مديراً للائتمان في بنك الصيادلة والأطباء في
ألمانيا
.
وتولى أيضاً منصب مدير فرع في بنك بيبلوس في
سوريا
، وعمل مستشاراً لدى شركتي "EY" و"Capco"، كما شغل مهاماً في "تارجو بنك" و"دويتشه بنك". وكان نشيطاً في العمل التطوعي والخيري في ألمانيا.
يحمل رسلان، وهو من مواليد 1981، إجازة جامعية في الاقتصاد تخصص محاسبة من جامعة حلب، ودبلوم في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي بوارسو، وشهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع.
مواضيع ذات صلة
حاكم "المركزي" عند عون ويتحفظ على مادتين في قانون إصلاح المصارف
Lebanon 24
حاكم "المركزي" عند عون ويتحفظ على مادتين في قانون إصلاح المصارف
16/05/2026 12:01:18
16/05/2026 12:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون اطّلع من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على الأوضاع المالية والنقدية الراهنة ومستوى الاستقرار النقدي والإجراءات الاحترازية التي يعتمدها المصرف المركزي للحفاظ على الاستقرار وتأمين السيولة في الأسواق
Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون اطّلع من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على الأوضاع المالية والنقدية الراهنة ومستوى الاستقرار النقدي والإجراءات الاحترازية التي يعتمدها المصرف المركزي للحفاظ على الاستقرار وتأمين السيولة في الأسواق
16/05/2026 12:01:18
16/05/2026 12:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان في بعبدا: زيارة مرتقبة إلى واشنطن ولقاءات مرتقبة مع صندوق النقد
Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان في بعبدا: زيارة مرتقبة إلى واشنطن ولقاءات مرتقبة مع صندوق النقد
16/05/2026 12:01:18
16/05/2026 12:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بري عرض وسلام للمستجدات واستقبل حاكم مصرف لبنان
Lebanon 24
بري عرض وسلام للمستجدات واستقبل حاكم مصرف لبنان
16/05/2026 12:01:18
16/05/2026 12:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
المدير العام
ألمانيا
السورية
القادر
سوريا
الشرع
جامع
تابع
قد يعجبك أيضاً
في رسالة الى البابا لاوون الرابع عشر.. بزشكيان: طهران لا تزال ملتزمة بالحلول الدبلوماسية
Lebanon 24
في رسالة الى البابا لاوون الرابع عشر.. بزشكيان: طهران لا تزال ملتزمة بالحلول الدبلوماسية
04:29 | 2026-05-16
16/05/2026 04:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حفاظا على التراث العربي.. الإمارات ترمم الجامع الأموي
Lebanon 24
حفاظا على التراث العربي.. الإمارات ترمم الجامع الأموي
04:22 | 2026-05-16
16/05/2026 04:22:16
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق رقمي لمحطات الوقود في أميركا.. والقراصنة إيرانيون!
Lebanon 24
اختراق رقمي لمحطات الوقود في أميركا.. والقراصنة إيرانيون!
04:19 | 2026-05-16
16/05/2026 04:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الحرب في الشرق الأوسط.. هجرة النسور نحو دول البلقان مُهددة!
Lebanon 24
بسبب الحرب في الشرق الأوسط.. هجرة النسور نحو دول البلقان مُهددة!
03:52 | 2026-05-16
16/05/2026 03:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في مصر.. مطالبات بعقوبات رادعة لعصابات التهريب والتنسيق مع دول الجوار لضبط المتورطين
Lebanon 24
في مصر.. مطالبات بعقوبات رادعة لعصابات التهريب والتنسيق مع دول الجوار لضبط المتورطين
03:38 | 2026-05-16
16/05/2026 03:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام في تل أبيب يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام في تل أبيب يكشف
15:11 | 2026-05-15
15/05/2026 03:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة عن مفاوضات لبنان وإسرائيل.. هذا ما تريده واشنطن
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة عن مفاوضات لبنان وإسرائيل.. هذا ما تريده واشنطن
11:00 | 2026-05-15
15/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تخطط له إسرائيل في لبنان.. باحث يتحدث
Lebanon 24
هذا ما تخطط له إسرائيل في لبنان.. باحث يتحدث
12:00 | 2026-05-15
15/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"الدرونات"... هل يستطيع "حزب الله" هزيمة إسرائيل؟
Lebanon 24
بـ"الدرونات"... هل يستطيع "حزب الله" هزيمة إسرائيل؟
06:00 | 2026-05-15
15/05/2026 06:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أفضل 4 عملات رقمية.. دليلكم لمعرفة "سوق الكريبتو"
Lebanon 24
أفضل 4 عملات رقمية.. دليلكم لمعرفة "سوق الكريبتو"
07:00 | 2026-05-15
15/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:29 | 2026-05-16
في رسالة الى البابا لاوون الرابع عشر.. بزشكيان: طهران لا تزال ملتزمة بالحلول الدبلوماسية
04:22 | 2026-05-16
حفاظا على التراث العربي.. الإمارات ترمم الجامع الأموي
04:19 | 2026-05-16
اختراق رقمي لمحطات الوقود في أميركا.. والقراصنة إيرانيون!
03:52 | 2026-05-16
بسبب الحرب في الشرق الأوسط.. هجرة النسور نحو دول البلقان مُهددة!
03:38 | 2026-05-16
في مصر.. مطالبات بعقوبات رادعة لعصابات التهريب والتنسيق مع دول الجوار لضبط المتورطين
02:33 | 2026-05-16
سماع دوي 3 انفجارات في بغداد.. وهذا ما تبين
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
16/05/2026 12:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
16/05/2026 12:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
16/05/2026 12:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24