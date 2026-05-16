محمد صفوت رسلان حاكماً جديداً لمصرف سورية المركزي

عين الرئيس السوري أحمد محمد صفوت رسلان حاكماً جديداً لمصرف المركزي خلفاً لعبد الحصرية.وجاء التعيين بموجب مرسوم وقّعه الشرع اليوم الجمعة، بحسب ما نقلته الوكالة العربية للأنباء.رسلان سيخلف الحصرية، الذي عُيّن سفيراً لدى ، وكان تولى منصب حاكم المصرف في أبريل من عام العام الماضي.يمتلك رسلان خبرة تتجاوز 20 عاماً في مجالات إدارة مخاطر الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي، وشغل سابقاً منصب لصندوق التنمية السوري، كما عمل مديراً للائتمان في بنك الصيادلة والأطباء في .وتولى أيضاً منصب مدير فرع في بنك بيبلوس في ، وعمل مستشاراً لدى شركتي "EY" و"Capco"، كما شغل مهاماً في "تارجو بنك" و"دويتشه بنك". وكان نشيطاً في العمل التطوعي والخيري في ألمانيا.يحمل رسلان، وهو من مواليد 1981، إجازة جامعية في الاقتصاد تخصص محاسبة من جامعة حلب، ودبلوم في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي بوارسو، وشهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع.