محمد صفوت رسلان حاكماً جديداً لمصرف سورية المركزي

16-05-2026 | 01:42
محمد صفوت رسلان حاكماً جديداً لمصرف سورية المركزي
عين الرئيس السوري أحمد الشرع محمد صفوت رسلان حاكماً جديداً لمصرف سورية المركزي خلفاً لعبد القادر الحصرية.
وجاء التعيين بموجب مرسوم وقّعه الشرع اليوم الجمعة، بحسب ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء.

رسلان سيخلف الحصرية، الذي عُيّن سفيراً لدى كندا، وكان تولى منصب حاكم المصرف في أبريل من عام العام الماضي.

من هو محمد صفوت رسلان
يمتلك رسلان خبرة تتجاوز 20 عاماً في مجالات إدارة مخاطر الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي، وشغل سابقاً منصب المدير العام لصندوق التنمية السوري، كما عمل مديراً للائتمان في بنك الصيادلة والأطباء في ألمانيا.

وتولى أيضاً منصب مدير فرع في بنك بيبلوس في سوريا، وعمل مستشاراً لدى شركتي "EY" و"Capco"، كما شغل مهاماً في "تارجو بنك" و"دويتشه بنك". وكان نشيطاً في العمل التطوعي والخيري في ألمانيا.

يحمل رسلان، وهو من مواليد 1981، إجازة جامعية في الاقتصاد تخصص محاسبة من جامعة حلب، ودبلوم في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي بوارسو، وشهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع.
حاكم "المركزي" عند عون ويتحفظ على مادتين في قانون إصلاح المصارف
16/05/2026
