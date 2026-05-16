سماع دوي 3 انفجارات في بغداد.. وهذا ما تبين

هزت 3 انفجارات السبت العاصمة ، من دون صدور توضيحات رسمية فورية بشأن طبيعتها أو أسبابها، وفق ما نقلته .وأشارت المصادر إلى أن أصوات الانفجارات سُمعت في عدة مناطق من المدينة، وسط حالة من الترقب الأمني.

ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما تشهد العراقية حالة استنفار لمتابعة التطورات وكشف ملابسات الانفجارات.

ولاحقا أفادت نقلا عن مصدر أمني ان الأصوات التي سمعت في وسط بغداد ناتجة عن احتفال بتأليف الحكومة الجديدة.