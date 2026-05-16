عربي-دولي

بسبب الحرب في الشرق الأوسط.. هجرة النسور نحو دول البلقان مُهددة!

16-05-2026 | 03:52
أعلن علماء متخصصون بالطيور أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تهدد النسور المصرية في مسار هجرتها نحو دول البلقان.
وتعود النسور المصرية، وهي نوع مهدد بالانقراض، في مثل هذه الفترة من العام إلى ألبانيا، وذلك بعد قضاء فصل الشتاء في إفريقيا.

لكن هذه السنة، لم يُرصَد سوى زوج واحد فقط في البلد البلقاني، وهو ما يعزوه علماء الطيور إلى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وبحسب المسؤول في الجمعية البلغارية لحماية الطيور نيكولاي بيتكوف فإن "الحرب تفاقم المخاطر القائمة أصلا على طول مسار هجرة هذا النوع من الطيور"، الذي يعيش "نحو خمسين زوجا" منه في دول البلقان خلال فترة معينة من السنة.

ويعتبر النسر المصري، واسمه العلمي نيوفرون بيرنوبتيروس Neophron Percnopterus، أصغر أنواع النسور الأوروبية (يتراوح طوله بين 60 و75 سنتمترا)، ويتميز برأسه الأصفر وريشه الأبيض ذي الحواف السوداء.

ويواجه هذا النسر على طول مسار هجرته، عقبات كثيرة كالسموم والصيادين غير القانونيين وخطر الصعق بالكهرباء.

وأُضيفت عقبة جديدة هذه السنة تتمثل بعبوره مناطق تشهد نزاعات للوصول إلى مناطق تكاثره في البلقان.

