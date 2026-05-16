تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
اختراق رقمي لمحطات الوقود في أميركا.. والقراصنة إيرانيون!
Lebanon 24
16-05-2026
|
04:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مسؤولون أميركيون في أن قراصنة مرتبطين بإيران يُشتبه في أنهم يقفون وراء سلسلة اختراقات إلكترونية استهدفت أنظمة مراقبة كميات الوقود داخل خزانات تخدم محطات البنزين في عدة ولايات أميركية، وفق مصادر مطلعة على التحقيقات أبلغت شبكة "CNN" الأميركية .
ولفتت المصادر إلى أن المخترقين استغلوا أنظمة قياس الخزانات الآلية المعروفة باسم ATG، والتي كانت متصلة بالإنترنت من دون حماية بكلمات مرور، ما سمح لهم في بعض الحالات بالتلاعب بقراءات
العرض
الخاصة بمستويات الوقود، دون التأثير على الكميات الفعلية داخل الخزانات.
Advertisement
ورغم عدم تسجيل أضرار مادية أو حوادث نتيجة هذه الاختراقات، إلا أن خبراء ومسؤولين أميركيين حذروا من أن الوصول إلى هذه الأنظمة قد يسمح نظريًا بإخفاء تسربات وقود محتملة، الأمر الذي يثير مخاوف تتعلق بالسلامة العامة.
وقالت المصادر إن سجل
إيران
السابق في استهداف أنظمة الوقود يجعلها المشتبه
الرئيسي
، مع الإقرار بأن الحكومة الأميركية قد لا تتمكن من تحديد الجهة المسؤولة بشكل قاطع بسبب نقص الأدلة الجنائية الرقمية التي تركها المخترقون.
مواضيع ذات صلة
"سي إن إن": اشتباه بضلوع قراصنة إيرانيين في اختراق أنظمة مراقبة الخزانات بمحطات البنزين بولايات أميركية
Lebanon 24
"سي إن إن": اشتباه بضلوع قراصنة إيرانيين في اختراق أنظمة مراقبة الخزانات بمحطات البنزين بولايات أميركية
16/05/2026 12:01:20
16/05/2026 12:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المحطات: كلفة التشغيل المرتفعة تهدد استدامة قطاع الوقود
Lebanon 24
نقابة المحطات: كلفة التشغيل المرتفعة تهدد استدامة قطاع الوقود
16/05/2026 12:01:20
16/05/2026 12:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأميركي: يتم تفتيش حمولة السفينة الإيرانية "توسكا" التي حاولت اختراق الحصار
Lebanon 24
الجيش الأميركي: يتم تفتيش حمولة السفينة الإيرانية "توسكا" التي حاولت اختراق الحصار
16/05/2026 12:01:20
16/05/2026 12:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق سيبراني إيراني يطال مسؤولًا عسكريًا إسرائيليًا رفيعًا!
Lebanon 24
اختراق سيبراني إيراني يطال مسؤولًا عسكريًا إسرائيليًا رفيعًا!
16/05/2026 12:01:20
16/05/2026 12:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
القراصنة
الرئيسي
إنترنت
العرض
إيران
إيرا
إنتر
ترنت
تابع
قد يعجبك أيضاً
في رسالة الى البابا لاوون الرابع عشر.. بزشكيان: طهران لا تزال ملتزمة بالحلول الدبلوماسية
Lebanon 24
في رسالة الى البابا لاوون الرابع عشر.. بزشكيان: طهران لا تزال ملتزمة بالحلول الدبلوماسية
04:29 | 2026-05-16
16/05/2026 04:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حفاظا على التراث العربي.. الإمارات ترمم الجامع الأموي
Lebanon 24
حفاظا على التراث العربي.. الإمارات ترمم الجامع الأموي
04:22 | 2026-05-16
16/05/2026 04:22:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الحرب في الشرق الأوسط.. هجرة النسور نحو دول البلقان مُهددة!
Lebanon 24
بسبب الحرب في الشرق الأوسط.. هجرة النسور نحو دول البلقان مُهددة!
03:52 | 2026-05-16
16/05/2026 03:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في مصر.. مطالبات بعقوبات رادعة لعصابات التهريب والتنسيق مع دول الجوار لضبط المتورطين
Lebanon 24
في مصر.. مطالبات بعقوبات رادعة لعصابات التهريب والتنسيق مع دول الجوار لضبط المتورطين
03:38 | 2026-05-16
16/05/2026 03:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي 3 انفجارات في بغداد.. وهذا ما تبين
Lebanon 24
سماع دوي 3 انفجارات في بغداد.. وهذا ما تبين
02:33 | 2026-05-16
16/05/2026 02:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام في تل أبيب يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام في تل أبيب يكشف
15:11 | 2026-05-15
15/05/2026 03:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة عن مفاوضات لبنان وإسرائيل.. هذا ما تريده واشنطن
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة عن مفاوضات لبنان وإسرائيل.. هذا ما تريده واشنطن
11:00 | 2026-05-15
15/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تخطط له إسرائيل في لبنان.. باحث يتحدث
Lebanon 24
هذا ما تخطط له إسرائيل في لبنان.. باحث يتحدث
12:00 | 2026-05-15
15/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"الدرونات"... هل يستطيع "حزب الله" هزيمة إسرائيل؟
Lebanon 24
بـ"الدرونات"... هل يستطيع "حزب الله" هزيمة إسرائيل؟
06:00 | 2026-05-15
15/05/2026 06:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أفضل 4 عملات رقمية.. دليلكم لمعرفة "سوق الكريبتو"
Lebanon 24
أفضل 4 عملات رقمية.. دليلكم لمعرفة "سوق الكريبتو"
07:00 | 2026-05-15
15/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:29 | 2026-05-16
في رسالة الى البابا لاوون الرابع عشر.. بزشكيان: طهران لا تزال ملتزمة بالحلول الدبلوماسية
04:22 | 2026-05-16
حفاظا على التراث العربي.. الإمارات ترمم الجامع الأموي
03:52 | 2026-05-16
بسبب الحرب في الشرق الأوسط.. هجرة النسور نحو دول البلقان مُهددة!
03:38 | 2026-05-16
في مصر.. مطالبات بعقوبات رادعة لعصابات التهريب والتنسيق مع دول الجوار لضبط المتورطين
02:33 | 2026-05-16
سماع دوي 3 انفجارات في بغداد.. وهذا ما تبين
02:30 | 2026-05-16
بوتين يزور الصين في 19 و20 أيار
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
16/05/2026 12:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
16/05/2026 12:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
16/05/2026 12:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24