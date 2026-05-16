اختراق رقمي لمحطات الوقود في أميركا.. والقراصنة إيرانيون!

أعلن مسؤولون أميركيون في أن قراصنة مرتبطين بإيران يُشتبه في أنهم يقفون وراء سلسلة اختراقات إلكترونية استهدفت أنظمة مراقبة كميات الوقود داخل خزانات تخدم محطات البنزين في عدة ولايات أميركية، وفق مصادر مطلعة على التحقيقات أبلغت شبكة "CNN" الأميركية .ولفتت المصادر إلى أن المخترقين استغلوا أنظمة قياس الخزانات الآلية المعروفة باسم ATG، والتي كانت متصلة بالإنترنت من دون حماية بكلمات مرور، ما سمح لهم في بعض الحالات بالتلاعب بقراءات الخاصة بمستويات الوقود، دون التأثير على الكميات الفعلية داخل الخزانات.ورغم عدم تسجيل أضرار مادية أو حوادث نتيجة هذه الاختراقات، إلا أن خبراء ومسؤولين أميركيين حذروا من أن الوصول إلى هذه الأنظمة قد يسمح نظريًا بإخفاء تسربات وقود محتملة، الأمر الذي يثير مخاوف تتعلق بالسلامة العامة.وقالت المصادر إن سجل السابق في استهداف أنظمة الوقود يجعلها المشتبه ، مع الإقرار بأن الحكومة الأميركية قد لا تتمكن من تحديد الجهة المسؤولة بشكل قاطع بسبب نقص الأدلة الجنائية الرقمية التي تركها المخترقون.