حفاظا على التراث العربي.. الإمارات ترمم الجامع الأموي

وقال قرقاش، في تغريدة على صفحته بمنصة إكس، إن "مبادرة بدعم كريم من الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بترميم الجامع الأموي مبادرة ملهمة تجسد الرسالة الحضارية لدولتنا".



أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس ، السبت، أن ترميم الجامع الأموي في مبادرة ملهمة تجسد الرسالة الحضارية للإمارات.

وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات عن ترميم الجامع الأموي، خلال زيارة نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، إلى العاصمة .