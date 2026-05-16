تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
"زلزال عسكري".. ماذا يعني اغتيال عز الدين الحداد في غزة؟
Lebanon 24
16-05-2026
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً جديداً تحدث فيه عن اغتيال
إسرائيل
لقائد الجناح العسكريّ لحركة "
حماس
" عز الدين الحداد، وذلك خلال غارة جوية استهدفت مبنى في
قطاع غزة
، الجمعة.
Advertisement
التقرير يقول إن اغتيال الحداد تجاوز حدود العمليات الاستخباراتية الروتينية، ليتحول إلى "زلزال عسكري" أعاد به
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو ترتيب أولويات الصراع بالحديد والنار.
ويلفت التقرير إلى أن هذه الضربة الخاطفة لم تستهدف قيادياً ميدانياً فحسب، بل حملت في طياتها بلاغاً إسرائيلياً شديد اللهجة للقوى الإقليمية، مؤذنةً بمرحلة جديدة من التصعيد المفتوح الذي يسعى لتغيير قواعد الاشتباك وتثبيت واقع جيوسياسي جديد في المنطقة.
ووجد التقرير أيضاً أن العملية تتجاوز البعد الأمني في القطاع، إذ تسعى الحكومة
الإسرائيلية
إلى إعادة ترميم صورتها في الداخل، لا سيما في ظل عدم حسم المواجهة مع
إيران
واستمرار الضغوط السياسية والأمنية داخل إسرائيل نفسها.
وفي ظل هذا المشهد، تزداد المخاوف من احتمالات تصعيد تعيد الحرب إلى قطاع غزة وتخلط الأوراق في الإقليم لإعادة فرض معادلات جديدة قبل أي تسوية سياسية مقبلة، وفق ما يقول التقرير.
وفي هذا السياق، يرى الكاتب والمحلل السياسي رجا طلب، أن القيمة الحقيقية للاغتيال لا تكمن فقط في كونه "صيداً ثميناً"، بل في توظيفه السياسي لترميم صورة نتنياهو أمام معسكره اليميني، إذ تمنح هذه العملية جرعة ثقة للجمهور
الإسرائيلي
بأن قبضة
تل أبيب
لا تزال هي الطولى، وأن استراتيجية تصفية رؤوس حماس تمضي في مسارها لتحقيق الردع.
وذكر طلب أنَّ الدلالة الأخرى لهذه العملية، أنها أعادت إنتاج نتنياهو كـ"ملك إسرائيل"، وهو تعبير كان يُستخدم قبل 7 تشرين الأول 2023، في إشارة إلى أن نتنياهو قادر على حماية إسرائيل في كل الأوقات والظروف والميادين والساحات.
وأوضح طلب أن هذا الاغتيال جاء بعد فترة من الهدوء النسبي في قطاع غزة وبعد معارك
لبنان
، والمواجهة القوية مع إيران، في إطار إعادة إنتاج نتنياهو كبطل قوي قادر على تحطيم أعداء إسرائيل.
وأكد طلب أن نتنياهو حقق مكسباً من وراء هذا الاغتيال، لا سيما أنه جرى بعد المصادقة على تشريع في الكنيست للتعجيل بالانتخابات، التي من المحتمل أن تُجرى في أيلول المقبل بدلاً من تشرين الأول، مشيراً إلى أن إجراء انتخابات مبكرة يعني أن نتنياهو سيبقى رئيساً للوزراء محتفظاً بكل صلاحياته.
وأشار إلى أن نتنياهو كان يخطط لتنفيذ هدف يضمن إعادة "الليكود" مرة أخرى لقيادة أي ائتلاف حكومي إسرائيلي، لا يكون إلا مع اليمين المتطرف وتحديداً مع إيتمار بن غيفر، لافتاً إلى وجود احتمال كبير لسقوط بتسلئيل سموتريتش وحزبه في الانتخابات المقبلة.
من جانبه، قال المحلل السياسي والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية محمد القيق، إن نتنياهو، وبالنظر إلى طبيعة تحركاته خلال الأيام الماضية، وفي ظل ما يواجهه في لبنان والداخل الإسرائيلي وعدم حسم ملفات مهمة، بات يبحث عن جبهات لفتحها بطريقة المنتصر، وتنعش صورة أجهزته الاستخباراتية عبر "ترميم ثقة" و"استعادة ردع"، وهذا لن يقتصر على غزة فمن المحتمل أن يمتد إلى
سوريا
أيضاً، عبر خلط كبير للأوراق هروباً من المشهد القائم.
وأضاف القيق لـ"إرم نيوز" أن الضفة تشهد تصاعداً كبيراً في هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، إلى جانب قرارات الاستيلاء، ما يؤكد أن خطة "نتنياهو
ترامب
" ليست عشوائية.
وأوضح القيق أن نتنياهو يستخدم الآن الجبهات الأهدأ، من خلال الاغتيالات وإعادة الحرب إلى غزة، لتحقيق أهداف عسكرية لتغطية عدم حسم المعركة في إيران، وكذلك عبر التوغل أكثر في الجنوب السوري، ظناً منه أنه يحقق الأهداف الإسرائيلية.
وأشار إلى أن نتنياهو وجّه صفعة للوسطاء الإقليميين، عبر تأكيده أنهم لم يعد لديهم دور مؤثر في هذا الملف، إلى جانب سعيه إلى خلط الأوراق للهروب من المشهد الداخلي الإسرائيلي، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات، في وقت يبدو أن وضعه السياسي لن يكون سهلاً.
واختتم القيق حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة، انطلاقاً من توقيت الاغتيال والتطورات الإقليمية، وخصوصاً الملف
الإيراني
، تحمل احتمالات تصعيد كبيرة.
مواضيع ذات صلة
حركة "حماس": إغتيال عز الدين الحداد خرق لوقف إطلاق النار
Lebanon 24
حركة "حماس": إغتيال عز الدين الحداد خرق لوقف إطلاق النار
16/05/2026 22:10:08
16/05/2026 22:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: بعض المساجد في قطاع غزة تعلن وفاة القائد العسكري في حماس عز الدين الحداد
Lebanon 24
رويترز: بعض المساجد في قطاع غزة تعلن وفاة القائد العسكري في حماس عز الدين الحداد
16/05/2026 22:10:08
16/05/2026 22:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُعلن رسميّاً نجاح عمليّة إغتيال عز الدين الحداد
Lebanon 24
إسرائيل تُعلن رسميّاً نجاح عمليّة إغتيال عز الدين الحداد
16/05/2026 22:10:08
16/05/2026 22:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: ضغوط أميركية على مدار أسبوعين أجلت اغتيال القيادي بحماس عز الدين الحداد
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: ضغوط أميركية على مدار أسبوعين أجلت اغتيال القيادي بحماس عز الدين الحداد
16/05/2026 22:10:08
16/05/2026 22:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيراني
قطاع غزة
تل أبيب
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
الشرع بحث مع المبعوث الأميركي المستجدات في سوريا والمنطقة
Lebanon 24
الشرع بحث مع المبعوث الأميركي المستجدات في سوريا والمنطقة
13:01 | 2026-05-16
16/05/2026 01:01:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"
Lebanon 24
"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"
13:00 | 2026-05-16
16/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الزيدي يطلق خطة اقتصادية شاملة ويمهّل الوزارات 30 يوماً لتحديد أولوياتها
Lebanon 24
الزيدي يطلق خطة اقتصادية شاملة ويمهّل الوزارات 30 يوماً لتحديد أولوياتها
12:33 | 2026-05-16
16/05/2026 12:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"سنتكوم": مروحياتنا تواصل مراقبة مضيق هرمز لفرض الحصار على إيران
Lebanon 24
"سنتكوم": مروحياتنا تواصل مراقبة مضيق هرمز لفرض الحصار على إيران
11:59 | 2026-05-16
16/05/2026 11:59:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ عن "اغتيال كبير" وجبهة لبنان.. هذا ما سعى إليه نتنياهو
Lebanon 24
تقريرٌ عن "اغتيال كبير" وجبهة لبنان.. هذا ما سعى إليه نتنياهو
11:55 | 2026-05-16
16/05/2026 11:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام في تل أبيب يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام في تل أبيب يكشف
15:11 | 2026-05-15
15/05/2026 03:11:56
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة راحت ضحيّتها إمرأة تهزّ زحلة... ماذا في المعلومات؟
Lebanon 24
جريمة راحت ضحيّتها إمرأة تهزّ زحلة... ماذا في المعلومات؟
08:23 | 2026-05-16
16/05/2026 08:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير مثير عن "المسيرات".. هل ولّى زمن "القناصة"؟
Lebanon 24
تقرير مثير عن "المسيرات".. هل ولّى زمن "القناصة"؟
16:55 | 2026-05-15
15/05/2026 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سنصل فعلا الى وقف اطلاق نار؟ وهل ستنسحب اسرائيل؟
Lebanon 24
هل سنصل فعلا الى وقف اطلاق نار؟ وهل ستنسحب اسرائيل؟
10:01 | 2026-05-16
16/05/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدث عن "حزب الله" والجيش.. تحذير من مركز أبحاث
Lebanon 24
تحدث عن "حزب الله" والجيش.. تحذير من مركز أبحاث
16:00 | 2026-05-15
15/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:01 | 2026-05-16
الشرع بحث مع المبعوث الأميركي المستجدات في سوريا والمنطقة
13:00 | 2026-05-16
"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"
12:33 | 2026-05-16
الزيدي يطلق خطة اقتصادية شاملة ويمهّل الوزارات 30 يوماً لتحديد أولوياتها
11:59 | 2026-05-16
"سنتكوم": مروحياتنا تواصل مراقبة مضيق هرمز لفرض الحصار على إيران
11:55 | 2026-05-16
تقريرٌ عن "اغتيال كبير" وجبهة لبنان.. هذا ما سعى إليه نتنياهو
11:23 | 2026-05-16
حركة حماس تنعى القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
16/05/2026 22:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
16/05/2026 22:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
16/05/2026 22:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24