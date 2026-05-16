وزير النفط العراقي: نسعى للتحدث مع أوبك لزيادة الطاقة الإنتاجية والتصديرية للعراق

أكد وزير باسم محمد خضير، اليوم السبت، أن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل بزيادة الطاقات الإنتاجية، وإنهاء ملف المحروق، وتطوير البنى التحتية لقطاع .وأشار خضير إلى أن الظروف الحالية صعبة نتيجة الحرب في المنطقة وما تسببت به من إغلاق للمنفذ الجنوبي للتصدير، مبيناً أن صدر خلال نيسان الماضي عبر 10 ملايين برميل فقط بسبب الحرب.وذكر خضير أن "العراق كان يصدر عبر مضيق هرمز 93 مليون برميل شهرياً، وخلال أبريل الماضي صدرنا فقط 10 مليون برميل بسبب الحرب"، وفق ما نقلته "واع".