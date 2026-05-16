تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"الذراع الخفية" لـ"حزب الله العراقي"... هذه أبرز المعلومات عن محمد باقر السعدي

Lebanon 24
16-05-2026 | 09:00
A-
A+
الذراع الخفية لـحزب الله العراقي... هذه أبرز المعلومات عن محمد باقر السعدي
الذراع الخفية لـحزب الله العراقي... هذه أبرز المعلومات عن محمد باقر السعدي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أن السلطات الأميركية ألقت القبض على القيادي في "كتائب حزب الله" العراقية محمد باقر السعدي، بعد عملية تعقب انتهت بتسليمه من تركيا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي". 
Advertisement
 
ومن المقرر أن يمثل السعدي أمام محكمة فيدرالية في نيويورك بتهم تتعلق بالإرهاب والتخطيط لهجمات استهدفت أميركيين ويهودًا في أوروبا والولايات المتحدة، وفق لائحة اتهام وصفتها واشنطن بأنها واحدة من أخطر القضايا المرتبطة بالفصائل العراقية المسلحة خارج الشرق الأوسط.

والسعدي هو عراقي من مواليد بغداد العام 1993، بحسب معلومات متداولة، تصفه وزارة العدل الأميركية بأنه عضو بارز في "كتائب حزب الله" المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ومتورط منذ العام 2017 في أنشطة مرتبطة بالتنسيق والتحريض والدعم اللوجستي لهجمات نفذت أو خُطط لها في بلجيكا وهولندا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة.
 
لائحة الاتهامات
وفقًا للائحة الاتهام الأميركية، فإن السعدي متهم بالتخطيط أو التنسيق لما لا يقل عن 18 هجومًا في أوروبا وهجومين في كندا، إضافة إلى محاولات لتنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة، بينها استهداف كنيس يهودي في نيويورك ومراكز يهودية في لوس أنجلوس وأريزونا. 
 
وتقول التحقيقات الأميركية إنه كان يدير اتصالاته عبر حسابات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويستخدمها للتحريض على "الانتقام" من الأميركيين والإسرائيليين بعد الحرب الأخيرة مع إيران.

وتشير الوثائق الأميركية إلى أن السعدي كان على صلة مباشرة بقادة بارزين في الفصائل المسلحة العراقية والإيرانية، بينهم قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وإسماعيل قاآني، وأكرم الكعبي.

كما نشرت وزارة العدل الأميركية صورة تجمعه بسليماني، الذي قتل في الضربة الأميركية قرب مطار بغداد مطلع العام 2020.
 
وتقول واشنطن إن السعدي حاول، في نيسان 2026، ترتيب هجوم على كنيس يهودي بارز في نيويورك، عبر شخص اعتقد أنه عضو في كارتل مكسيكي قادر على تنفيذ الهجوم داخل الولايات المتحدة، قبل أن يتبين لاحقًا أنه عنصر سري يعمل مع سلطات إنفاذ القانون الأميركية.

وبحسب الشكوى الجنائية، أرسل السعدي صورًا وخرائط لموقع الكنيس، إضافة إلى موقعين يهوديين في لوس أنجلوس وسكوتسديل، وناقش طريقة التنفيذ بين استخدام عبوة ناسفة أو إشعال النار، عارضًا مبلغ 10 آلاف دولار، بينها دفعة أولى قدرها 3 آلاف دولار بالعملة المشفرة، مع تأكيده ضرورة تصوير العملية بعد تنفيذها.

وتقول السلطات الأميركية إن الهجمات التي ارتبط اسمه بها بدأت في آذار الماضي، عبر سلسلة عمليات استهدفت معابد ومدارس ومؤسسات يهودية في بلجيكا وهولندا وبريطانيا، بينها تفجيرات وحوادث حرق متعمد وطعن، ضمن ما تصفها واشنطن بحملة منسقة تقودها شبكات مرتبطة بكتائب حزب الله تحت غطاء تنظيم يحمل اسم "حركة أصحاب اليمين".
 
وبقيت عملية الاعتقال محاطة بالكثير من الغموض، فبينما لم تكشف وزارة العدل الأميركية تفاصيل التنفيذ، قالت تقارير أميركية إن السعدي اعتُقل داخل تركيا خلال رحلة ترانزيت كانت متجهة إلى موسكو، قبل أن يُسلّم إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأشار محاميه أندرو دالاك إلى أن موكله نُقل إلى الولايات المتحدة "من دون منحه فرصة للطعن في قانونية احتجازه أو تسليمه".
 
تهديد نشطاء تشرين
وفي الداخل العراقي، لا يرتبط اسم محمد باقر السعدي فقط بالملف الأميركي، بل يظهر أيضًا في روايات ناشطين في "احتجاجات تشرين" الذين يتهمونه بالضلوع في تهديد ناشطين وصحفيين وضباط ومسؤولين عراقيين خلال احتجاجات 2019 وما بعدها.

وأبلغ عدد من الناشطين العراقيين، بينهم الإعلامي ستيفن نبيل، عن تعرضهم لتهديدات مباشرة منه، مشيرين إلى أنه كان يتصرف بوصفه شخصية نافذة تمتلك غطاءً أمنيًا وسياسيًا يتجاوز سلطة الدولة. 
 
كما يرد اسم السعدي في اتهامات متداولة داخل الأوساط المدنية العراقية بالارتباط بملفات اغتيال ناشطي تشرين، وبينها اتهامات غير محسومة قضائيًا تتعلق باغتيال الباحث هشام الهاشمي، وأحداث جسر السنك التي شهدت سقوط عشرات القتلى والجرحى من المحتجين أواخر العام 2019، دون إثبات هذه الاتهامات حتى الآن.

وتقول روايات عراقية متقاطعة إن السعدي استفاد خلال سنوات سابقة من تسهيلات رسمية ووثائق سفر مكنته من التنقل بين العراق وأوروبا وتركيا وروسيا، فيما تربط بعض التقارير اسمه بملفات تجنيد عراقيين للقتال إلى جانب روسيا. وهي اتهامات لم تصدر بشأنها أحكام قضائية نهائية حتى الآن.
 
وبحسب وسائل إعلام تابعة للفصائل المسلحة، فإن السلطات التركية اعتقلت العراقي محمد باقر السعدي داخل أحد المطارات التركية، أثناء رحلة ترانزيت كان من المقرر أن يواصل خلالها سفره إلى موسكو، قبل أن يبقى داخل تركيا ليومين بانتظار موعد رحلته التالية.

وتقول هذه الوسائل إن القوات الأمنية التركية أوقفت السعدي فجأة داخل المطار، قبل أن يتم بعد أيام تسليمه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، فيما وصفت هذه المنصات السعدي بـ"الأسير".
 
السعدي مع سليماني
مواضيع ذات صلة
أميركا تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم "حزب الله - العراقي"
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا عجزت إسرائيل عن السيطرة على أبرز معقلين لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
من هو "قائد الطوارئ" في إيران محمد باقر قاليباف؟
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف ساخراً من الادعاءات الأميركية: بعد "هزيمة إيران 37 مرة متتالية" تم الآن تخفيض مستوى هذه "الحرب العبقرية بلا استراتيجية"
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:15:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

الأميركيين

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:01 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:33 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:59 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:55 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:01 | 2026-05-16
Lebanon24
13:00 | 2026-05-16
Lebanon24
12:33 | 2026-05-16
Lebanon24
11:59 | 2026-05-16
Lebanon24
11:55 | 2026-05-16
Lebanon24
11:23 | 2026-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24