بالصورة... لهذا السبب تخلّص الوفد الأميركيّ الذي رافق ترامب من كافة الهدايا الصينيّة!

كشفت تقارير صحافيّة، أنّ أعضاء الوفد الأميركي الذي زار ، برفقة ، تخلّصوا من كافة الهدايا والمقتنيات التي تسلموها خلال الزيارة.

Advertisement

وألقى الوفد الأميركي الشارات الرسمية والهدايا التذكارية والهواتف المؤقتة، وحتى بطاقات الاعتماد، داخل حاويات وُضعت أسفل سلم الطائرة الرئاسية قبل الصعود إلى "إير فورس وان"، ضمن أمني، يمنع إدخال أي مقتنيات صينية إلى الطائرة.



وبحسب التقارير، فإن هذه الإجراءات تأتي خشية احتواء الهدايا على أدوات تجسس، أو تقنيات اختراق إلكتروني، في ظل تاريخ طويل من الاتهامات المتبادلة بين وبكين، بشأن التجسس والهجمات السيبرانية. (الامارات 24)