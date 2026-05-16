بعد أطول انتشار قتالي منذ فيتنام.. حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" تعود إلى فيرجينيا

عادت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس " إلى مينائها في ولاية ، السبت، بعد انتشار استمر قرابة عام في البحر، شاركت خلاله في عمليات عسكرية مرتبطة بفنزويلا وإيران.

Advertisement

وتعد هذه المهمة الأطول من نوعها لحاملة طائرات أميركية منذ نهاية حرب .



وخلال فترة الانتشار، واجهت الحاملة سلسلة من المشكلات الفنية، من بينها حريق اندلع في منطقة في آذار واستغرق إخماده نحو 30 ساعة، إضافة إلى أعطال متكررة في نظام المراحيض، ما أثار قلق عائلات البحارة.



ورغم ذلك، لعبت السفينة دورا محوريا في العمليات العسكرية الأميركية الأخيرة، بعدما استخدمت كمنصة لإطلاق الطائرات المقاتلة ونقلها إلى مناطق العمليات.



ومع عودتها إلى الوطن، أعرب عدد من ذوي البحارة عن ارتياحهم لانتهاء مهمة وصفت بالشاقة، بعد شهور من التوتر والانتشار العسكري المكثف في مناطق عدة. (روسيا اليوم)